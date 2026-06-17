De dónde surge "Sirius", el emblemático tema elegido para el Mundial

El torneo de fútbol más grande del planeta ya tiene una identidad sonora definida que trasciende las composiciones tradicionales. "Sirius", la mítica pieza instrumental creada por la banda británica The Alan Parsons Project a principios de la década de 1980, fue adoptada oficialmente como el tema principal del Mundial 2026.

Esta composición, que originalmente abrió el aclamado álbum Eye in the Sky de 1982, experimenta un renacimiento global al musicalizar los estadios de Estados Unidos, México y Canadá. La elección no es casual, ya que el track arrastra un magnetismo histórico inigualable en el universo de las disciplinas masivas.

Inglaterra le ganó a Croacia en un partidazo por 4-2 con un Harry Kane estelar

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La canción nació casi de manera fortuita cuando Alan Parsons, líder del proyecto musical, experimentaba en su estudio con un primigenio sintetizador Fairlight CMI. Buscaba una introducción instrumental corta que sirviera de transición perfecta para el tema que le daría nombre al disco, sin imaginar el impacto cultural que lograría décadas más tarde.

El verdadero punto de inflexión para esta melodía ocurrió lejos de los escenarios musicales y se trasladó a las canchas de baloncesto de la NBA. Durante la era dorada de los Chicago Bulls en los años 90, el equipo liderado por Michael Jordan adoptó "Sirius" como la música oficial para la presentación de su quinteto titular.

La FIFA identificó este potencial para inyectar una atmósfera de máxima tensión ​

Aquel ritual, caracterizado por las luces apagadas y la voz del presentador retumbando en el estadio, transformó la canción en un sinónimo de grandeza deportiva y dominio absoluto. Cada vez que los acordes iniciales sonaban, el público sabía que presenciaría un espectáculo histórico en el parqué.

La épica construida alrededor de los seis campeonatos de los Bulls indexó el sonido de Parsons de forma permanente en el inconsciente colectivo de los fanáticos del deporte. La carga dramática del tema, con su crescendo constante y su base hipnótica, demostró una efectividad única para encender el entusiasmo de las multitudes.

Histórico debut en la Copa Mundial 2026: Argentina goleó 3-0 a Argelia con un estelar hat-trick de Lionel Messi

La FIFA identificó este potencial para inyectar una atmósfera de máxima tensión y expectativa en las transmisiones de la Copa del Mundo. Al rescatar "Sirius", la organización busca unificar el sentimiento de épica que rodea a los planteles cuando saltan al terreno de juego bajo la mirada de millones de espectadores.

El vínculo de la canción con las sedes norteamericanas refuerza la identidad local del torneo, considerando que fue en los estadios estadounidenses donde el track adquirió su estatus de leyenda. La decisión de incorporar este clásico del rock progresivo fue celebrada tanto por melómanos como por las nuevas generaciones de hinchas.