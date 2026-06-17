El seleccionado de Inglaterra comenzó su camino en la Copa Mundial FIFA 2026 con un vibrante triunfo por 4-2 frente a Croacia, en un encuentro válido por la primera fecha del Grupo L. El partido estuvo marcado por el dominio ofensivo del conjunto británico y por una actuación consagratoria de Jude Bellingham, quien quebró una marca histórica en el fútbol del Viejo Continente.

El mediocampista fue titular en el esquema dispuesto por el entrenador Thomas Tuchel y se transformó oficialmente en el jugador europeo más joven de la historia en tener participación en cuatro grandes torneos internacionales de selecciones mayores.

La joya del Real Madrid alcanzó este hito con apenas 22 años y 353 días, superando el registro que ostentaba el alemán Jamal Musiala, quien había fijado el récord cuatro días antes con 23 años y 108 días durante la goleada de Alemania por 7-1 ante Curazao.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Victoria de Inglaterra en el debut mundialista con Bellingham como una de las figuras

El aporte de Bellingham no fue solo estadístico, ya que el volante convirtió el tercer gol de su equipo a los 47 minutos del partido. Su conquista sirvió para estirar la ventaja en un marcador que se abrió con un doblete de Harry Kane (a los 12 minutos de penal y a los 42) y que decoró Marcus Rashford sobre el cierre, a los 85 minutos.

Por el lado del conjunto balcánico, los descuentos llegaron por intermedio de Martin Baturina a los 36 minutos y de Petar Musa en el tiempo de adición de la primera etapa.

Con esta nueva presencia internacional, el futbolista surgido en el Birmingham City alcanzó los 16 partidos disputados con la camiseta de los Tres Leones en fases finales de competiciones de máxima jerarquía, superando la línea de glorias británicas de la talla de Frank Lampard, Tony Adams y Bryan Robson.

El impacto de Bellingham en las estadísticas del fútbol europeo

Este registro posiciona al mediocampista inglés como el jugador de la UEFA con más apariciones internacionales antes de cumplir los 23 años, superando a su propio compañero de selección Bukayo Saka y dejando atrás a estrellas mundiales de la vigencia de Cristiano Ronaldo, el croata Josko Gvardiol y el exdelantero Michael Owen.

La polifuncionalidad táctica del volante inglés ha sido una constante en su carrera internacional desde su debut a los 17 años y 136 días en noviembre de 2020, cuando se transformó en el tercer debutante más joven en la historia de la selección absoluta de su país.

Jude Bellingham se transformó oficialmente en el jugador europeo más joven de la historia en tener participación en cuatro grandes torneos internacionales de selecciones mayores.

Durante los últimos torneos, el futbolista ha ocupado diversas posiciones en el campo, alternando entre la función de mediocampista ofensivo, extremo por la banda izquierda y volante de contención con llegada al área rival.

En la consideración del director técnico Thomas Tuchel, Bellingham se perfila como el conductor futbolístico principal del equipo de cara al resto de la cita mundialista, ocupando la posición de número 10 para enlazar el mediocampo con la delantera.

La victoria inicial deja a Inglaterra en una posición favorable dentro del Grupo L, ratificando su condición de candidato al título y consolidando el recambio generacional que lidera el talentoso futbolista británico en territorio norteamericano.

API