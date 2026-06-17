Neymar volvió a entrenarse con pelota y crece la ilusión en Brasil por su debut en la Copa del Mundo

La selección de Brasil recibió la noticia más esperada en lo que va de su estadía en el Mundial 2026. Su principal referente futbolístico, Neymar, trabajó por primera vez con pelota y participó de una parte de las actividades a la par del grupo, encendiendo la ilusión de los fanáticos de cara a la continuidad del certamen.

El delantero se había incorporado a la concentración del seleccionado el pasado 27 de mayo, pero una lesión muscular de grado dos en la pantorrilla derecha le había impedido entrenar con normalidad. Debido a este inconveniente físico, el atacante no disputa un partido oficial desde el 17 de mayo, fecha en la que sumó sus últimos minutos en cancha.

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Se avecina el regreso de Neymar a la Copa del Mundo

Tras haber pisado el césped el martes para realizar movimientos específicos de recuperación, el futbolista dio el paso definitivo este miércoles al sumarse al resto de sus compañeros en los trabajos con pelota dispuestos por el cuerpo técnico que lidera el entrenador italiano Carlo Ancelotti.

Durante el segmento de la práctica abierto a los medios de comunicación, la estrella de la Canarinha se mostró de muy buen humor y exhibió su habitual carisma ante los reporteros gráficos. Al percatarse de la presencia de los dispositivos de transmisión, lanzó una humorística frase entre risas: "¿Me extrañaron?".

Tras haber pisado el césped el martes para realizar movimientos específicos de recuperación, el futbolista dio el paso definitivo este miércoles al sumarse al resto de sus compañeros en los trabajos con pelota.

El panorama de la Verdeamarela tras el empate con Marruecos

La puesta a punto de Neymar representa un salto de calidad fundamental para el plantel sudamericano, que necesita cambiar la imagen tras un inicio complejo. En la primera fecha del Grupo C, Brasil empató 1-1 frente a Marruecos en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. El conjunto africano se puso en ventaja con un gol de Ismael Saibari, mientras que Vinícius Júnior anotó la igualdad definitiva para el Scratch.

A pesar del optimismo generalizado que generó su evolución, el cuerpo médico y técnico de Brasil maneja la situación con extrema cautela. El objetivo principal es dosificar las cargas físicas para evitar cualquier tipo de recaída del jugador en las próximas citas del calendario.

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De sostenerse esta evolución favorable, el atacante asoma como una alternativa concreta para tener rodaje en los próximos dos partidos de la fase de grupos. El combinado de Ancelotti se medirá primero frente a Haití por la segunda fecha en Filadelfia, y cerrará su participación en la primera etapa ante Escocia en la ciudad de Miami.

La presencia del exjugador de Barcelona y Santos será determinante para las aspiraciones del pentacampeón, que buscará sellar su clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo y revalidar su condición de candidato al título en territorio norteamericano.

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