Cómo invertir en SpaceX desde Argentina, tras su histórico debut en la Bolsa

Este viernes 12 de junio, la empresa SpaceX, de Elon Musk, concretó la mayor oferta pública inicial (OPI) de la historia. Las acciones en Wall Street cerraron a 160,95 dólares, un 19,22% más que el precio inicial fijado por la compañía.

Con ello, la fortuna de Musk también se disparó hasta superar el billón de dólares, transformándolo en la primera persona en alcanzar ese hito en la historia.

"SpaceX quiere ser capaz de llevarlos a la Luna, llevarlos a Marte y, en última instancia, más allá", declaró Musk en un evento de lanzamiento en Starbase, Texas, rodeado de su equipo. "Con el increíble equipo que tenemos aquí en SpaceX, lograremos hacerlo realidad para ustedes", añadió.

Elon Musk, el primer billonario: cómo hizo su sideral fortuna el hombre más rico del mundo

En el mercado argentino ya está disponible el Certificado de Depósito Argentino (CEDEAR) de SpaceX para su negociación en BYMA, emitido por Banco Comafi​.

Desde BYMA señalaron que “esta incorporación se produce en un contexto de fuerte crecimiento de los CEDEARs, cuya operatoria registró un incremento superior al 104% durante el primer semestre de 2026 respecto del mismo período del año anterior”.​

Un CEDEAR es un instrumento financiero emitido en Argentina que permite a los inversores acceder a activos del extranjero no listados en el mercado local. Negociar estos certificados es equivalente a invertir en el activo extranjero, ya que cada CEDEAR emitido está respaldado por un depósito del instrumento al que representa.

El CEDEAR de SpaceX opera con el ticker SPCX y un ratio de 50:1. Esto significa que cada acción de la compañía está representada por 50 CEDEARs negociados en BYMA.

Para invertir en CEDEAR, la persona necesita una cuenta comitente para guardar y administrar su inversiones, que se puede abrir en un banco o sociedad de bolsa autorizada para operar con CEDEAR. Brokers como IOL, Cocos o Balanz, entre otros, ya permiten negociar SPCX en pesos y dólares.

Consejos de especialistas

Según Leo Anzalone, director del CEPEC, “la salida a bolsa de SpaceX genera mucho interés porque permite que cualquier inversor pueda participar de una gran compañía que hasta ahora estaba reservada principalmente para fondos e inversores privados.

“Para quien recién empieza, la principal recomendación es no dejarse llevar únicamente por el entusiasmo. SpaceX es una compañía líder en lanzamiento espacial, satélites y telecomunicaciones, pero también llega al mercado con una valuación extremadamente exigente”, señaló el economista.

Para Anzalone, “el punto clave es que quien invierte en SpaceX está apostando a que el crecimiento futuro de negocios como Starlink, los servicios espaciales y otros proyectos termine justificando esa valuación. Por eso, antes de comprar, es importante entender que se trata de una inversión de riesgo, con potencial de crecimiento, pero también con una volatilidad que probablemente sea elevada durante los primeros meses de cotización”.

El economista añadió que “más que preguntarse si la acción va a subir mañana, el inversor debería preguntarse si está dispuesto a mantener una posición durante varios años y convivir con fluctuaciones importantes en el camino”.

Por su parte, el asesor financiero Gastón Lentini comentó que en este tipo de situaciones tiene mucha incidencia el factor emocional, “ya que juegan los codiciosos y los temerosos, así como la expectativa de crecimiento de la empresa y la expectativa de ganancia de los inversores novatos”.

El asesor hace una salvedad “para ser sumamente prudentes, ya que, ya salida a Bolsa, esta empresa está teniendo un precio de el doble de lo que muchos analistas internacionales consideran como el precio justo. Por ello justo es decir, que tenemos muchas chances de estar pagando con una expectativa de euforia desmedida, lo que significa que estamos pagando caro”.

Lentini añadió que “si uno analiza otras grandes salidas a Bolsa, lo que tenemos asegurados volatilidad y hay empresas que luego de seis meses de que hayan empezado a cotizar tienen un precio de hasta 55% más abajo del día de la salida. Por eso es que nosotros, más allá de que el CEDEAR esté disponible en el mercado argentino, recomendamos suma prudencia para el inversor, al menos por los próximos tres o seis meses. En ese momento el mercado puede estabilizarse y tendremos nuevos resultados de la compañía, ya que al momento actual debemos recordar que no gana dinero”.

LM/AF