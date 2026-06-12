Elon Musk se convierte en el primer billonario de la historia tras la salida a bolsa de SpaceX

Elon Musk se convirtió oficialmente como el primer "billonario" del planeta este viernes 12 de junio, luego de que las acciones de su compañía aeroespacial, SpaceX, comenzaran a cotizar formalmente en el índice Nasdaq.

La histórica Oferta Pública Inicial (OPI) debutó en el mercado neoyorquino a un valor de 150 dólares por acción, lo que catapultó la capitalización de mercado de SpaceX a casi 2 billones de dólares.

Según los cálculos en tiempo real de la revista especializada Forbes, este salto bursátil elevó de forma inédita la fortuna personal de Musk a un estimado de 1,1 billones de dólares el viernes por la mañana.

La tendencia alcista ya se había consolidado el jueves por la noche, cuando la firma fijó el precio de la OPI en 135 dólares por acción, elevando su patrimonio neto en 188.000 millones de dólares en apenas unas horas, cerrando esa jornada en 982.000 millones.

El peso de SpaceX

El desglose de los activos del empresario sudafricano demuestra que el motor de su riqueza se trasladó definitivamente del sector automotriz eléctrico al negocio de la exploración espacial y las telecomunicaciones satelitales.

En su rol como presidente, CEO y director técnico de SpaceX, Musk posee 4.800 millones de acciones de la compañía, valuadas en 715.000 millones de dólares.

A esto se le suman otras 350 millones de opciones sobre acciones con un valor de 50.000 millones de dólares, lo que le otorga una participación de control equivalente al 38% de la empresa.

La escalada del multimillonario

El ritmo de acumulación de riqueza de Musk no tiene precedentes en la historia del capitalismo moderno. El magnate debutó en la lista anual de multimillonarios de Forbes en 2012, con una fortuna estimada en "apenas" 2.000 millones de dólares, ubicándose en el puesto 634 de las personas más ricas del mundo.

Le tomó solo nueve años alcanzar la cima del podio global: en enero de 2021, impulsado por el rally alcista de las acciones de Tesla, superó a Jeff Bezos (fundador de Amazon) para coronarse como el número uno. Cinco años más tarde, rompe el techo de cristal de los doce ceros.

El hito financiero generó fuertes repercusiones en el sector analítico de Wall Street.Matt Durot, editor adjunto del área de Riqueza de Forbes, analizó la magnitud del fenómeno tecnológico y financiero: "El ascenso de Elon Musk a una fortuna de 1 billón de dólares representa un hito que alguna vez se consideró inimaginable, lo que resalta la rapidez con la que se puede crear riqueza en un mundo cada vez más interconectado y orientado a la tecnología".

LM