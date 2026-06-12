A cuánto cotiza el dólar blue hoy,

El dólar blue hoy cerró este 12 de junio a un valor en el mercado de $1.430 para la compra y $1.450 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 12 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 12 de junio el dólar oficial hoy cerró a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta.

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A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, 12 de junio

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy viernes 12 de junio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.451,90 para la compra y $1.453,20 para la venta.

A cuánto cerró el dólar hoy, 12 de junio

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy viernes 12 de junio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy viernes 12 de junio a $1.494,30 para la compra y $1.495,10 para la venta.

“El año que viene vamos a tener una inflación anual del 18%, aunque con un alto costo social”

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 12 de junio a $1.891,50 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este viernes 12 de junio en $1.498,10 para la compra y $1.499,10 para la venta.

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Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 435 puntos básicos este viernes 12 de junio.