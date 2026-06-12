La desaceleración de la inflación vuelve a instalar el debate sobre el impacto real de la baja de precios en la vida cotidiana, en un escenario marcado por la recesión, el estancamiento del empleo y el aumento de gastos esenciales como servicios y alimentos. Aun así, Jorge Colina proyectó en Modo Fontevecchia, por Net TV una mejora para 2027 y sostuvo que “el año que viene vamos a tener una inflación anual del 18%, aunque con un alto costo social”.

El economista argentino especializado en políticas públicas, mercado laboral, seguridad social, educación y desarrollo social, Jorge Colina, es presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), un centro de estudios que analiza temas económicos y sociales vinculados con la gestión pública y el desarrollo del país. Sumado a eso, es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba, posee una Maestría en Economía de la Georgetown University (Estados Unidos) y una Maestría en Finanzas de la University of Amsterdam (Países Bajos). A la par, ejerce la docencia universitaria y ha trabajado como consultor para organismos internacionales como el BID, la OIT y la UNESCO.

Escuchamos visiones distintas respecto de la inflación. Por un lado, la baja de la inflación al 2,1%. Un gráfico mostraba la inflación comparada con la inflación descontando los estacionales, la nafta y los servicios públicos. Allí se veía que, en realidad, sigue estando en 2,3% este mes y el mes anterior. Tuvimos 3,4%, 2,6% y 2,1% de inflación. Pero si uno mira esta inflación subyacente, es decir, descontando los estacionales, la nafta y los servicios públicos, nos encontramos con que es bastante estable: 2,3%, 2,4%, 2,5%, 2,3% y 2,3%. Usted creo que pronosticó que prontamente podríamos cruzar la barrera del 2% y tener un 1 adelante. Me gustaría su reflexión respecto de este concepto de inflación subyacente, si le parece válido o no.

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Sí, obviamente es válido. La inflación subyacente anual, o sea, si tomamos mayo contra mayo, está más o menos en 33%.

Lo que está pasando, y por lo que la gente incluso dice que no está sintiendo que la inflación está bajando, es porque los servicios públicos, las comunicaciones, los gastos de vivienda, la educación e incluso las comidas afuera crecen por encima del 33%; algunos, muy por encima del 40%, y esos son los mayores gastos que hace la gente.

Dentro de alimentos, lo que más está creciendo es la carne, que viene a un ritmo del 48% interanual. Entonces, los consumos que la gente más siente, porque los tiene que hacer corrientemente todos los días, están muy por encima del 33%. Lo que viene por debajo es, por ejemplo, la ropa o los artículos para el hogar. Pero eso la gente lo compra ocasionalmente, no lo compra ni lo paga todos los días. Por eso la gente siente que esto no va bajando.

La inflación de mayo fue del 2,1%, según el INDEC

Y, para colmo, está el tema de la crisis en el mundo. Sube el combustible, subió la nafta. Entonces, venía bajando el tema de los servicios públicos, pero con el aumento de los combustibles volvió a subir todo. Por eso la inflación se mantiene persistente en torno al 30% por estos elementos.

¿Y cómo la proyecta usted hacia adelante? ¿Cuál es su propia perspectiva?

Me parece que puede bajar por debajo del 2%, lo que llevaría a que la inflación anual se ubique por debajo del 30%. Pero no va a ser una gran baja. De hecho, en el acuerdo con el Fondo se proyecta una inflación anual del 25% para fin de año. Ese sería el escenario positivo.

Con lo cual, una inflación del 25% significa que estamos hablando de una inflación mensual de 1 y algo, cerca del 2%. Entonces vamos a bajar de la barrera del 2%, pero nos vamos a mantener con una inflación anual del 25%, con los productos que más consume la gente —servicios públicos, comidas afuera y carne— creciendo, supuestamente, por encima de ese 25%.

Llegaremos entonces a fin de año con una inflación mensual de 1,9% o 1,8%. ¿Cómo sigue en 2027? ¿Vuelve a bajar? Es decir, ¿pasa de 30% a 20% o es muy difícil pasar de 30% a 20% anual?

Es muy difícil predecir qué va a pasar dentro de un año en un país tan inestable como la Argentina. Evidentemente, si la estabilidad se afianza, podemos seguir bajando y llegar el año que viene a tener una inflación mensual del 1%.

Lo que significa que 2027 todavía va a tener una inflación anual de dos dígitos: 12% o 15%, lo cual para nosotros sería milagroso. Pero la verdad es que, en el mundo, una inflación anual del 12% o 15% sigue siendo alta.

Pero si fuera del 12% o del 15%, sería un éxito para el Gobierno. ¿Usted cree probable que se pase de una inflación anual del 30% a la mitad de un año para otro?

En términos tendenciales, yo creo que el año que viene puede llegar a tener una inflación del 15% o del 18%.

Sería una muy buena noticia para el Gobierno, aunque siga siendo muy alta. Porque este año no pudo bajar la inflación a la mitad de la del año pasado. Este año está igual que el año pasado. Evidentemente, no es que cada año baja a la mitad, sino que este año está igual que el anterior.

Sí, podría bajar hasta la mitad. Pongámosle 18%.

Pero no sucedió este año. Quiero decir, este año no bajó a la mitad de la inflación del año pasado, sino que repitió el treinta y pico por ciento.

Sí, porque justo se dio esta situación en la que los servicios públicos tuvieron que subir mucho por el tema del combustible y todo esto. Pero lo que quiero decir es que el año que viene podemos llegar a tener una inflación del 18%.

La inflación de junio podría perforar el 2% según estimaciones privadas

Es una buena noticia a medias. La gente le va a decir: “Muchas gracias por esto”, pero la verdad es que ha sido con un costo alto, porque el empleo no despega.

No está bien. Desde el punto de vista de la inflación, no despega el empleo y tenemos la misma inflación que el año pasado. O sea, hoy la situación es peor. Alguien podría decir que hay recesión, no despega el empleo, cierran empresas y la inflación es la misma que el año pasado. No se mejoró en nada.

Todo el año que viene vamos a tener una inflación menor que la actual. Va a estar por debajo del 20%. A fin de este año será del 25% y el año que viene estará por debajo del 20%.

MV/fl