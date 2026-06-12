La inflación de mayo informada por el INDEC ya permite anticipar cuáles serán los nuevos valores de las bandas cambiarias que regirán desde el 1 de julio. Con un IPC mensual de 2,1%, el esquema de flotación administrada del Banco Central ajustará tanto el piso como el techo del dólar oficial, modificando el rango dentro del cual podrá moverse el tipo de cambio según la oferta y la demanda.

La inflación de mayo fue del 2,1%, según el INDEC

Actualmente, al 12 de junio de 2026, el límite superior de la banda cambiaria se ubica en $1.779,31 por dólar, mientras que el límite inferior alcanza los $782,59. Ambos valores forman parte del régimen implementado por el Banco Central desde abril de 2025.

El esquema establece que, desde el 1 de enero de 2026, el ritmo de actualización mensual de las bandas se determina utilizando el último dato de inflación mensual informado por el INDEC con dos meses de rezago. En este caso, para julio se toma como referencia el IPC de mayo, que fue de 2,1%.

Cómo quedarán las bandas cambiarias en julio

Tomando como base los valores vigentes al 12 de junio y aplicando el ajuste equivalente al dato de inflación de mayo, el techo de la banda cambiaria aumentará un 2,1%, mientras que el piso disminuirá en la misma proporción.

- El límite superior pasará de $1.779,31 a aproximadamente $1.816,68 por dólar a partir del 1 de julio.

- El límite inferior bajará desde los actuales $782,59 hasta alrededor de $766,16 por dólar.

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Con estos nuevos parámetros, el rango de flotación del tipo de cambio quedará comprendido entre aproximadamente $766,16 y $1.816,68 por dólar, siempre bajo las reglas establecidas por el Banco Central para el funcionamiento de las bandas.

Al momento del cierre de esta nota, el viernes 12 de junio, el dólar oficial cotizaba a $1.455. La divisa registraba una suba diaria del 0,3% y acumulaba un incremento de 1,8% en lo que va del mes. Sin embargo, en la comparación con el inicio de 2026 mantenía una caída de 1,7%, ubicándose dentro de los márgenes establecidos por el régimen de bandas cambiarias vigente.

Cómo funciona el esquema del Banco Central

El régimen de bandas cambiarias comenzó a regir el 11 de abril de 2025, cuando se fijó inicialmente un rango de entre $1.000 y $1.400 por dólar. Desde entonces, el tipo de cambio puede fluctuar libremente dentro de esos límites de acuerdo con las condiciones del mercado.

Según las reglas definidas por el Banco Central, cuando el dólar alcanza el piso de la banda la entidad interviene comprando divisas y emitiendo pesos para sostener ese nivel y fortalecer las reservas internacionales. En cambio, si la cotización llega al techo, el organismo vende divisas y absorbe pesos para reducir la liquidez excedente.

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Por último, la autoridad monetaria también contempla la posibilidad de realizar intervenciones dentro de la banda para evitar episodios de volatilidad excesiva. De acuerdo con la normativa, estas operaciones pueden ejecutarse en función de objetivos macroeconómicos específicos y sin esterilización de los efectos monetarios.

GZ / lr