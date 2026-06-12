El economista que anticipó el fin de la Convertibilidad dice que pasará con dólar y la inflación en las elecciones de 2027

"A la inflación la vemos en descenso”, afirma el economista Gabriel Rubinstein en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), .“Nosotros pensamos que iba a ser 2,3 este mes, nos arroja al final del año un poquito menos del 30%, 29,7 o algo así”. Sin embargo advierte que “eso va a ser así, excepto que haya un episodio cambiario”. En ese sentido señala que “el riesgo de la derrota es inmanente a la democracia” y que el escenario electoral será determinante: “si el mercado percibe que Milei pasa reelecto con una alta probabilidad, en ese caso yo esperaría que siga la tranquilidad cambiaria”. Pero aclara que “que la sociedad llegue a marzo convencida de que Milei va a ser seguramente reelecto es bastante poco probable”, lo que abre la puerta a mayor incertidumbre en el mercado cambiario.

Gabriel Rubinstein es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeñó como Secretario de Política Económica de la Nación entre agosto de 2022 y diciembre de 2023, durante la gestión de Sergio Massa bajo la presidencia de Alberto Fernández, y también fue miembro del Grupo Negociador con el Fondo Monetario Internacional y participó en la renegociación de la deuda pública entre 2002 y 2005. Actualmente es el Director General de IAR, firma especializada en Economía, Negocios y Finanzas, que es referente en el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central.

¿Cuál es tu propio pronóstico de la inflación anual de este año y cuál podría ser, a tu juicio, el escenario más probable del año próximo?

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Podemos tener pequeñas diferencias, pero la inflación la vemos en descenso. Nosotros pensamos que iba a ser 2,3% este mes; el 2,1% nos arroja al final del año un poquito menos del 30%, 29,7% o algo así. Estamos viendo la inflación en descenso, cabe esperar en estas circunstancias de cómo es la política fiscal, monetaria, cambiaria, etc. El dólar está favoreciendo también la baja de la inflación, se fueron asimilando algunos shocks de carne, combustibles.

Hay todas cosas que funcionan en favor de que la inflación vaya bajando. El año que viene perfectamente podemos llegar a tipo 18% o 20%, o entre 15% y 20%; puede suceder perfectamente, excepto que haya un episodio cambiario. Acá lo que puede cambiar las circunstancias es que haya un episodio, digamos una crisis cambiaria de mayor o menor magnitud, pero crisis al fin, e interrumpa el proceso normal de desinflación bajo las condiciones macroeconómicas actuales de Argentina.

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¿Y qué posibilidades le asignás a ese evento?

Depende, a mi gusto, demasiado de que Milei pueda garantizar o no su reelección. Si Milei es percibido el año que viene que no tiene rivales de fuste y que va a ganar o en primera vuelta o, a lo sumo, en segunda vuelta porque saque 39 contra 31, o 40. O sea, si la sociedad percibe que Milei pasa reelecto con una alta probabilidad, en ese caso yo esperaría que siga la tranquilidad cambiaria. A lo sumo, el dólar puede subir un poquito, 10%, pero nada especial. Y seguiría la tranquilidad cambiaria y la inflación seguiría en la zona de descenso, aunque a lo mejor algún mes sea 2,5%, pero seguiría básicamente en su sendero descendente gradual, que el gobierno ya asumió bastante que va a ser gradual y ya no le preocupa tanto y ya no está esperando que empiece con cero.

Cambió su discurso y cambió su política, y ya acepta la inflación medio como venga y, si tiene que tomar mucho más tiempo, no le ve un problema. Y la población en general tampoco ve eso como un problema. Lo que más le preocupa a la población es que el salario no pierda contra la inflación. Entonces ya, si la inflación es 1,5%, es un éxito para el gobierno; aunque en otras circunstancias podríamos decir que es un fracaso, en realidad sería un éxito. Ahora, entonces, ¿cuál es la probabilidad de episodio cambiario?

Por lo que acabas de decir, muy alto, porque que la sociedad llegue a marzo convencida de que Milei va a ser seguramente reelecto es bastante poco probable con cualquier presidente. O sea, el riesgo de la derrota es inmanente a la democracia.

Más o menos sí, debería serlo, y por eso es frágil el esquema argentino en general. Por eso tenemos esas dicotomías. En otros países, en otras circunstancias no importaban. Acá mismo en Argentina, por ejemplo, en 2007, con elecciones presidenciales, no había ninguna importancia de quién ganara porque la macroeconomía estaba súper sólida: había reservas de sobra en el Banco Central y había un superávit fiscal de 3% del PBI, con lo cual no tenía importancia la macro. Fue una de las pocas elecciones presidenciales donde no tenía importancia quién ganara.

Ahora tiene mucha importancia porque la Argentina va a llegar con una fragilidad de reservas muy grande a pesar de las compras recientes del Banco Central y las que puede hacer. Tenemos 12.000 negativas. Y si hay dolarización, digámosle así, porque la gente dice: "Mirá, por las dudas compremos dólares porque no sé quién viene". Si la gente dice: "Por las dudas compremos dólares porque en una de esas pierde Milei", eso solo te genera un evento cambiario crítico, aunque el contrincante fuera Macri o el contrincante fuera la Patricia Bullrich.

O sea, no es un tema solo de izquierda, no es un tema de riesgo kuka, no es un tema que sea Kicillof; es un tema más general, que va a ser conveniente para cualquier hijo de vecino pasar las elecciones en dólares que pasarlas en pesos. Entonces, eso te puede generar una corrida espectacular y la única chance es que Trump renueve el apoyo a la Argentina, que diga: "No se preocupen porque si necesitan dólares, yo les doy todos los dólares que quieran y al techo que fijó el Banco Central". Si esto ocurre, ok. Pero la duda del mercado es si pierde Milei, ¿acaso Trump va a ayudar?

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Hasta ahora Trump dijo que ayudaba solo a Milei, a nadie más. O sea que va a haber mucho cuestionamiento o mucho interrogante respecto a la ayuda de Trump, excepto que sea una ayuda retórica. Porque si todo el mundo está de acuerdo, que es una fija que Milei gana, no les cuesta nada a ellos decir: "Tenés toda la ayuda que necesites", porque en total no van a necesitar nada. Sería como para confirmar algo que no va a suceder. Pero, entonces, es crucial la parte política.

Vos adelantaste la salida de la convertibilidad y la pesificación como el escenario más probable en el año 2001, antes de que se produjese. Y, en líneas generales planteabas tres escenarios: generalmente eran de 40%, 30% y 30%, o 35% y 25%... Pero había un escenario más probable, que nunca era el 70% porque siempre había escenarios alternativos. Pero en este caso me parece que lo que vos estás planteando es que incluso hasta si fuera Macri o Patricia Bullrich, o sea, el solo hecho de que Milei no tenga garantizada la reelección, habría corrida cambiaria.

O sea, la gente preferiría pasarse a dólar durante el proceso eleccionario, y eso es muy probable. Incluso vos decís que si Estados Unidos le dijera: "Yo los ayudo", pero bueno, eso lo que podría ayudar es a Milei a ganar la reelección, pero no a que no haya corrida cambiaria; porque cuando Estados Unidos dijo "yo los ayudo", igual la gente se pasó a dólares porque el problema era: "Si pierde, Trump no nos ayuda". Entonces, finalmente, el dicho de Trump de que si Milei gana va a ayudar, no implica que la gente tenga desconfianza y que no gane.

Hay una salvedad, porque hay un poquito de complejidad en esto. A ver, si el candidato es Patricia Bullrich es porque a Milei le fue mal políticamente, los casos Adorni o cosas por el estilo, y podría llegar a ser que Patricia Bullrich en ese caso, o Macri por ejemplo, dijeran: "Vamos a seguir con todo lo de Milei, incluso logramos el apoyo a Estados Unidos y no vamos a modificar la política cambiaria". ¿Eso en qué caso sería? En que ellos piensen que son ganadores. O sea, si Milei se cae por sus propios deméritos, entonces es como que el establishment de alguna manera le baja el pulgar a Milei y se lo sube a Patricia Bullrich o se lo sube a Macri; podría haber una continuidad ahí, y podría renovarse el apoyo a Estados Unidos y podría haber tranquilidad cambiaria.

Tendría que ser algo bastante explícito, que el candidato Macri o Patricia Bullrich dijeran: "Nosotros vamos a seguir con la misma política cambiaria y tenemos el apoyo de Estados Unidos". En ese caso podría llegar a ocurrir. Ahora, si se arma una coalición X competitiva, no va a tener alicientes para decir exactamente que "seguimos con la misma política cambiaria".

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Podría llegar a definirlo, pero como va a tener seguramente un discurso más proindustrialista, más procuidado de lo que Argentina ya tiene, como diciendo "modernización sí, pero usemos lo que tengamos también, no lo tiremos a la basura, pero demos respuesta al 60% que le va mal, o 70%", en ese caso la presunción de todos va a ser: "Acá se viene una devaluación". A lo mejor ese opositor va a tener que decir: "Igual vamos a tener apoyo internacional para que no haya un caos cambiario", pero eso significa que por ahí el dólar se va a 2.000, 2.500, o más también.

Al techo de la banda, por ejemplo, simplemente.

El gobierno está reservando esa munición en el sentido de que, si se acerca al techo pero sigue la promesa de Estados Unidos, estará 5%, 7% o 10% por debajo del techo, por una opción también muy financiera que hace que no llegue al techo o no se testee el techo; nuevamente, si las probabilidades de Milei son altas y el gobierno simplemente acepta ese cambio de dolarización pero transmitiendo un mensaje: "Ojo que si comprás dólares cerca del techo y yo gano, vas a perder porque va a bajar".

Entonces, ahí hay una serie de consideraciones. Creo que la economía lo ayuda a Milei en general, porque la inflación va a estar en baja y porque el riesgo país ya está en baja y todo eso lo va a ayudar. Y los sectores que están perdiendo por ahí se amesetan un poco y no pierden dramáticamente. La economía va a ayudar a Milei. Pero entre el malestar de los que pierden, el malestar del salario, y el desgaste político de Milei por todos sus fracasos políticos y todo su discurso, eso lleva a que Milei tenga una competencia seria. Que además hay que ver qué es esa competencia seria, porque tenemos el peronismo por un lado y tenemos lo que no es peronismo por otro, y hay que ver si confluyen porque está muy fragmentada la oposición. Entonces, todas esas cosas hay que verlas.

LT