La balanza comercial registró un superávit récord de US$ 3.504 millones en mayo

Con exportaciones récord, la balanza comercial en mayo registró un superávit histórico de US$ 3.504 millones, lo que representó un incremento de US$ 2.897 millones respecto del mismo mes de 2025, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

De esta manera, se encadenan 30 meses consecutivos de la balanza comercial en positivo.

“El índice de términos del intercambio mostró una suba de 5,8%, como resultado del mayor aumento de los precios de las exportaciones en relación con los de las importaciones”, indicó el organismo oficial.

Las exportaciones alcanzaron un récord histórico de US$ 9.537 millones, lo que representó un incremento interanual de 34,4%. “Este ascenso fue impulsado por un alza de 18,1% en las cantidades exportadas y de 13,9% en los precios. La serie desestacionalizada se elevó 0,6% y la tendencia-ciclo, 0,3% en comparación con el mes anterior”, señalaron desde el INDEC.

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Por su parte, las importaciones de mayo sumaron US$ 6.033 millones, marcando una caída interanual de 7,0%. Esta baja se atribuyó a la disminución de 13,6% en las cantidades vendidas, ya que los precios aumentaron 7,6%. La serie desestacionalizada y la tendencia-ciclo registraron una baja de 2,5% y 0,2%, respectivamente, en comparación con abril de 2026.

Los rubros que traccionaron las exportaciones récord

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Economía, todos los grandes rubros de las exportaciones registraron crecimiento respecto a mayo del año pasado, con subas de 167,1% en Combustibles y Energía, 22,5% en Productos Primarios, 20,5% en Manufacturas de Origen Agropecuario y 20,1% en Manufacturas de Origen Industrial.

"Las exportaciones de Combustibles y Energía registraron un máximo histórico, en tanto las de Manufacturas de Origen Industrial alcanzaron el segundo valor más alto de la historia para un mes de mayo", señalaron desde la cartera de Haciena.

En los primeros 5 meses del año, las exportaciones acumularon US$ 40.359 millones (+24,3% en relación a igual período de 2025), mientras que el superávit comercial sumó US$ 11.783 millones. "Asimismo, las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial sumaron USD 10.964 millones, el mayor valor de la historia para el período enero-mayo", añadieron.

La balanza comercial energética registró el mayor saldo positivo de toda la serie, con un superávit de US$ 1.543 millones, producto de exportaciones por US$ 1.745 millones (+167,1%) e importaciones por US$ 202 millones (-32,9%).

Según el CEPEC señalaron que "los datos representan un fuerte respaldo para la estrategia oficial basada en la generación de superávit externo y acumulación de divisas genuinas. Sin embargo, también muestran una economía con menor demanda interna, ya que la caída de las importaciones estuvo explicada principalmente por menores compras de bienes de capital, vehículos y piezas para la producción. Esto sugiere que el extraordinario saldo comercial responde tanto al dinamismo exportador como a una actividad económica que todavía muestra señales de moderación".

La consultora destacó la mejora de 5,8% en términos de intercambio: "En otras palabras, los precios de las exportaciones crecieron más que los de las importaciones, generando una ganancia adicional estimada en US$ 487 millones para el país. Este factor refuerza la capacidad de generación de dólares y mejora la posición externa de Argentina en un contexto internacional todavía desafiante".

LM