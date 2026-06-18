El modelo económico del presidente Javier Milei comenzó a generar sectores ganadores, aunque esos beneficios todavía no alcanzan a la mayor parte de la economía. Esa es la principal conclusión del nuevo informe mensual de la Fundación Pensar, el think tank ligado al PRO, que analizó el desempeño de las distintas actividades desde el inicio de la actual gestión.

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Bajo el título "Atrápame si puedes", el trabajo sostiene que el crecimiento se concentra en las actividades intensivas en capital, recursos naturales, exportaciones, grandes inversiones y finanzas, mientras que los sectores más ligados al empleo, las pymes, el mercado interno y el consumo continúan rezagados.

"La economía produce dólares e inversión, pero todavía no logra transformar esa recuperación en empleo masivo, salarios altos y una mejora extendida para la clase media", resume el documento.

En ese marco, el informe identifica como principales ganadores al sector financiero, la energía, la minería, el agro, los servicios profesionales y el mercado inmobiliario. En cambio, señala que la construcción, la industria pyme, el comercio tradicional, la gastronomía, el empleo público, los servicios personales, la educación, la salud y la cultura son las actividades que más dificultades enfrentan.

Los sectores que lideran la recuperación

Entre los datos relevados, el sector financiero aparece como el de mejor desempeño durante 2025, con un crecimiento del 24,7%, más de cinco veces superior al del Producto Bruto Interno (PBI).

También sobresale el complejo energético. Según el informe, el sector petrolero-petroquímico exportó US$ 11.772 millones, mientras que la minería consolidó otro año de fuerte crecimiento. Las exportaciones de oro y plata alcanzaron US$ 4.886 millones, un 27,7% más que el año anterior, mientras que el litio marcó un récord de US$ 932 millones, con una suba del 42,2%.

El agro también figura entre los principales motores de la actividad económica. La producción del sector creció 6,2% durante 2025 y en marzo de este año registró una expansión interanual del 17,9%. Además, los seis principales complejos agroexportadores explican el 46% de las exportaciones de bienes del país.

Los sectores que siguen en crisis

En el otro extremo, la Fundación Pensar sostiene que la construcción continúa siendo una de las actividades más golpeadas por la paralización de la obra pública. Desde noviembre de 2023 perdió más de 75.000 puestos de trabajo registrados, según el informe.

El comercio minorista pyme también sigue mostrando números negativos. Las ventas acumularon una caída interanual del 3,2% en abril y del 3,5% durante el primer cuatrimestre de 2026, de acuerdo con el relevamiento.

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La percepción de los argentinos

El informe incorpora además un sondeo de opinión pública sobre cuáles son, para los argentinos, los sectores que más se beneficiaron desde la llegada de Milei al Gobierno.

El 31% de los consultados respondió que el sector financiero fue el principal ganador. En segundo lugar apareció la opción "ningún sector", con el 17%, seguida por la minería (13%). El agro y la energía fueron mencionados por el 8% de los encuestados en ambos casos.

Respecto de la industria nacional, el 83% afirmó tener una imagen favorable. Al mismo tiempo, el estudio muestra opiniones divididas sobre las causas de la pérdida de competitividad industrial. Un 40% considera que el país debe proteger a la industria nacional frente a la competencia externa para crecer.

Sin embargo, un 50% cree que la industria pierde ventas frente a los productos importados porque se acostumbró a operar bajo un esquema de protección y precios elevados. A la vez, un 57% sostiene que la apertura económica fue demasiado rápida, mientras que un 61% considera que producir en Argentina sigue siendo difícil debido a la presión impositiva, los costos laborales y la burocracia.

El informe concluye que el actual modelo económico muestra resultados positivos en materia de inversiones, exportaciones y generación de divisas, pero advierte que el desafío sigue siendo trasladar esa recuperación a una mejora más amplia del empleo, los salarios y el poder adquisitivo de la clase media.

FN