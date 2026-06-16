Hidrovía: cerealeras le piden a Luis Caputo que concluya la adjudicación lo antes posible

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), enviaron una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, solicitando que el Gobierno Nacional concluya “de manera prioritaria y definitiva los procesos de adjudicación de la Vía Navegable Troncal (VNT), actualmente en etapa final de preadjudicación”.

Desde las cámaras agropexportadores consideran que la Hidrovía “constituye la infraestructura estratégica más relevante para la competitividad del sistema agroexportador argentino, del comercio exterior regional y de la logística fluvial del Cono Sur”.

Desde CIARA - CEC consideran que los decretos 949/2020 y 556/2021 —que asignó transitoriamente la administración a la Administración General de Puertos (AGP)— dejaron sentado que el esquema oficial es "excepcional y temporal".

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Basándose en estos decretos, en la Ley de Concesiones de Obra Pública (N° 17.520) y en el principio de continuidad del servicio público respaldado por la Corte Suprema de Justicia, los agroxportadores consideran que "la prolongación indefinida del esquema transitorio contradice el espíritu de los decretos mencionados y genera incertidumbre regulatoria incompatible con un servicio público esencial."

Pedido por el IVA

Por otra parte, "resulta igualmente prioritario que el Poder Ejecutivo avance en los procedimientos internos para formalizar la no aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios de dragado y balizamiento prestados por el futuro concesionario. Esta definición es indispensable para asegurar un marco contractual claro y evitar distorsiones económicas", señala la misiva dirigida a Luis Caputo.

El texto cita el artículo 7 inciso h) de la Ley de IVA (N° 20.631) y el artículo 43 de su Decreto Reglamentario (N° 692/1998), que eximen de la carga impositiva a los servicios directamente vinculados a operaciones de exportación. Las entidades recuerdan que "el dragado y balizamiento constituyen un insumo indispensable para la navegación internacional y, por ende, para la exportación."

A su vez, apelaron al "principio de legítima confianza" citando precedentes de la Corte Suprema y recordando un antecedente directo de la operatoria del sector: "Durante la concesión anterior (Hidrovía S.A.), el servicio de dragado no estuvo alcanzado por IVA, configurando un precedente administrativo consolidado que debe ser respetado".

Por ello, sostienen que “el Poder Ejecutivo tiene plena competencia para emitir una norma (resolución conjunta, dictamen vinculante o decreto aclaratorio) que confirme la no aplicación del IVA al concesionario de la VNT”.

Según CIARA - CEC, la pronta adjudicación y la exención del IVA permitirán “otorgar certeza regulatoria a los operadores y usuarios del sistema, asegurar la continuidad operativa sin riesgos para el comercio exterior, vitar costos fiscales y administrativos innecesarios y consolidar un marco contractual estable, alineado con estándares internacionales de concesiones de infraestructura crítica”.

La situación de la Hidrovía

El 4 de junio pasado, el Gobierno Nacional dispuso la preadjudicación del contrato de concesión de la Vía Navegable Troncal y recomendó adjudicar la oferta a Jan de Nul – Servimagnus, tras la evaluación final de la licitación.

Según un comunicado del Ministerio de Economía, el Dictamen de Preadjudicación pasó las tres etapas del proceso y recomendó una ganadora sobre la base del sistema de puntajes establecido junto a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

El documento indicó además que la oferta de DEME NV fue desestimada, mientras que la propuesta de DTA Engenharia fue declarada inadmisible por no cumplir con el requisito de presentar la garantía de mantenimiento de oferta.

Tras la comunicación, lña empresa belga DEME NV envió una carta al ministro Luis Caputo, donde solicita que se le permita presentar una oferta económicamente más favorable, que implicaría una reducción de 17,4% en la tarifa.

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