Jan de Nul salió al cruce de DEME y cuestionó su propuesta de reducir un 17,4% el peaje de la Hidrovía

La empresa que quedó preadjudicada en la licitación de la Hidrovía respondió a la propuesta presentada por DEME para reducir 17,4% la tarifa del peaje. A través de una carta enviada a entidades del sector, Jan de Nul–Servimagnus sostuvo que ese descuento no puede sostenerse desde el punto de vista económico.

La nota fue dirigida a la Cámara de Puertos Privados Comerciales. Allí, la compañía afirmó que la oferta de su competidora parte de supuestos que no respetan las condiciones del proceso licitatorio y terminan mostrando una rentabilidad que calificó como "irreal".

Según Jan de Nul, el supuesto ahorro surge de tres factores centrales. Mencionó la omisión del pago de impuestos, un plan de inversiones por debajo de lo necesario y errores en la proyección de los ingresos por peaje. A su entender, esos elementos explican por qué DEME puede ofrecer una rebaja tarifaria que no sería viable durante la concesión.

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La empresa también apuntó contra la postura adoptada por su rival durante la licitación. Recordó que DEME nunca cuestionó el esquema tarifario previsto en el pliego y que solo comenzó a objetarlo después de conocerse la evaluación de las ofertas. Además, señaló que la propuesta fue presentada únicamente por esa compañía y no por un consorcio de empresas.

Los tres cuestionamientos que hizo Jan de Nul

El primer punto está vinculado con el tratamiento del IVA. La empresa sostuvo que el plan económico de DEME contempla apenas USD 95 millones por ese impuesto durante los 25 años de concesión. Según su análisis, una aplicación correcta de la legislación argentina elevaría esa cifra hasta alrededor de USD 1.600 millones.

Para Jan de Nul, esa diferencia altera por completo el resultado financiero del proyecto. La carta sostiene que gran parte de los costos de la concesión están alcanzados por el IVA y que no incluirlos correctamente genera una rentabilidad artificial que luego permite prometer un peaje más bajo.

El segundo cuestionamiento apunta a las inversiones previstas para mantener la Vía Navegable Troncal. DEME proyectó desembolsos por USD 280 millones durante los primeros cinco años y no previó nuevas inversiones para las dos décadas siguientes. La empresa preadjudicada considera que ese monto no alcanza para sostener tareas de balizamiento, señalización y modernización tecnológica.

La comparación con las demás proyecciones es uno de los argumentos utilizados en la carta. Tanto el modelo elaborado por la UNCTAD como la oferta presentada por Jan de Nul contemplan inversiones superiores a USD 850 millones a lo largo de la concesión.

El tercer planteo se concentra en el cálculo del peaje. Según la empresa, DEME elaboró su propuesta utilizando tarifas que superan los valores máximos permitidos por el pliego. Ese error, afirmó, habría generado una sobreestimación de ingresos cercana a USD 370 millones.

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Hacia el final del documento, Jan de Nul volvió sobre el desarrollo de la licitación. Recordó que DEME había respaldado públicamente el proceso en un comunicado difundido en noviembre de 2025, donde destacó la transparencia del concurso y la participación de la UNCTAD en la elaboración de los pliegos.

Por ese motivo, la empresa consideró contradictorio que ahora cuestione reglas que no impugnó durante ninguna de las etapas del procedimiento. También remarcó que DEME participó de manera voluntaria y tuvo la posibilidad de presentar objeciones antes de que las ofertas fueran evaluadas.

La carta cierra con una conclusión contundente. Jan de Nul sostiene que el descuento del 17,4% no responde a una oferta más eficiente, sino a un modelo económico que omite obligaciones tributarias, reduce las inversiones necesarias y proyecta ingresos por encima de los límites establecidos en el pliego. Por eso afirma que esa rebaja tarifaria "es absolutamente irreal e imposible de mantener".

RG