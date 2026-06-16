Paritarias: los bancarios acordaron un piso salarial de $2,4 millones para mayo

La Asociación Bancaria alcanzó un acuerdo paritario con las cámaras empresariales con un aumento salarial para mayo del 2,1%, en línea con la inflación. De esta manera, el piso salarial alcanzará los $2.437.232,92, de acuerdo con lo informado por el sindicato.

El piso salarial surge de la suma salario inicial de $2.368.759,48 y la participación de las ganancias de $68.473,44.

Por su parte, el monto mínimo por el Día del Bancario será de $2.111.667,14, a corregir en futuras actualizaciones.

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Según el comunicado de la Asociación Bancaria, “esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales".

Los incrementos acumula en los cinco meses del año un 14,7% sobre los salarios de diciembre 2025, exactamente el mismo porcentaje de inflación en el período, informada por el INDEC.

A partir del piso salarial, el monto final percibido por los trabajadores suele ser superior, ya que incluye adicionales como presentismo, formación académica y compensaciones específicas, entre ellas el arqueo de caja.

Índice de Salarios

De acuerdo con el último Índice de Salarios del INDEC, En marzo de 2026, los ingresos se incrementaron incrementó 3,4% mensual y 36,4% interanual. El indicador representa a las percepciones de los trabajadores del sector público y del sector privado registrados y no registrados.

En el caso de los trabajadores registrados, los ingresos perdieron contra la inflación, ya que se incrementaron 2,1% y 27,5%, mientras que los precios al consumidor lo hicieron en 32,5%.