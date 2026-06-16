Finanzas lanza un canje de bonos dólar linked y busca despejar vencimientos de 2026

La Secretaría de Finanzas anunció una nueva operación de canje de deuda destinada a los tenedores del bono dólar linked TZV26, un título que ajusta su valor según la evolución del tipo de cambio oficial y que vence el 30 de junio de 2026.

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La propuesta busca que los inversores cambien ese bono por otros instrumentos con vencimientos más largos, una estrategia habitual del Gobierno para aliviar los compromisos de pago concentrados en una fecha determinada.

Los inversores tendrán dos alternativas. La primera es recibir una letra dólar linked con vencimiento el 31 de julio de 2026, apenas un mes después del vencimiento original. La segunda opción es canjear sus tenencias por un bono dólar linked con vencimiento el 15 de diciembre de 2028, lo que implica extender significativamente el plazo de la inversión.

La licitación se realizará el jueves 18 de junio. Las ofertas podrán presentarse entre las 11:30 y las 15:00hs, mientras que la liquidación de las operaciones se concretará el martes 23 de junio.

El precio de referencia del bono que podrá entregarse en el canje será informado por la Secretaría de Finanzas antes del inicio de la licitación. Los participantes deberán indicar cuántos bonos desean canjear y el precio al que están dispuestos a recibir los nuevos títulos.

Con esta operación, el Ministerio de Economía continúa utilizando mecanismos de administración de deuda para reordenar el calendario de vencimientos y extender los plazos de financiamiento, especialmente en los instrumentos vinculados a la evolución del dólar oficial.

En la última licitación el Tesoro consiguió un rollover del 120%

En la primera licitación de deuda del Tesoro en junio del 2026, el Gobierno anunció que adjudicó $6,12 billones sobre ofertas recibidas por $7,40 billones, lo que implicó una tasa de refinanciamiento del 120,42% de los vencimientos, según informó la Secretaría de Finanzas.

El Tesoro logró un roll-over superior al 120% con un menú que no tenía ni LECAP/BONCAP ni instrumentos ajustables exclusivamente por CER, hecho inédito para esta administración.

“Lo ofrecido en el segmento pesos se caracterizó por presentar únicamente instrumentos nuevos: dos dólar linked (a ago-26 y dic-28) y tres Duales largos, pagando la tasa más alta entre CER/TAMAR +3%, con vencimientos en 2028, 2029 y 2030”, según detallaron desde la consultora Equilibra, para luego agregar que “estos últimos acapararon el 72% del valor adjudicado, destacándose el papel con vencimiento en 2030, a 1477 días, que convalidó una tasa real de 6,34% en la pata CER”.

La operación incluyó varios instrumentos denominados en pesos y en dólares estadounidenses, con un amplio menú entre títulos y una conversión de títulos:

- Ofertas recibidas: $7,40 billones

- Monto adjudicado: $6,12 billones

- Rollover: 120,42%

- Cantidad de ofertas: 3.403

FN