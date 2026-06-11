El Tesoro consiguió un rollover del 120% y colocó más de $6 billones en su primera licitación de junio

El Gobierno comunicó los resultados de la primera licitación de deuda del Tesoro, en junio del 2026. En total, adjudicó $6,12 billones sobre ofertas recibidas por $7,40 billones, lo que implica una tasa de refinanciamiento del 120,42% de los vencimientos, según informó la Secretaría de Finanzas.

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El Tesoro logró un roll-over superior al 120% con un menú que no tenía ni LECAP/BONCAP ni instrumentos ajustables exclusivamente por CER, hecho inédito para esta administración.

“Lo ofrecido en el segmento pesos se caracterizó por presentar únicamente instrumentos nuevos: dos dólar linked (a ago-26 y dic-28) y tres Duales largos, pagando la tasa más alta entre CER/TAMAR +3%, con vencimientos en 2028, 2029 y 2030”, según detallaron desde la consultora Equilibra, para luego agregar que “estos últimos acapararon el 72% del valor adjudicado, destacándose el papel con vencimiento en 2030, a 1477 días, que convalidó una tasa real de 6,34% en la pata CER”.

De esta forma, se destacó que el plazo promedio ponderado de colocación fue el segundo más largo de esta gestión: 31 meses, detrás de los 40 de julio 2025.

Resultado global de la licitación e Instrumentos emitidos

La operación incluyó varios instrumentos denominados en pesos y en dólares estadounidenses, con un amplio menú entre títulos y una conversión de títulos:

- Ofertas recibidas: $7,40 billones

- Monto adjudicado: $6,12 billones

- Rollover: 120,42%

- Cantidad de ofertas: 3.403

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En cuanto a los instrumentos, aquí va el listado de los emitidos:

- Bono del Tesoro Nacional en pesos dual CER/Tamar con vencimiento 15 de diciembre de 2028 (TXMD8) - nueva: $1,45 billones 7,76% TIREA TAMAR, 4,76% TIREA CER.

- Bono del Tesoro Nacional en pesos dual CER/Tamar con vencimiento 14 De Diciembre de 2029 (TXMD9) – nueva: $0,83 billones 8,84% TIREA TAMAR, 5,86% TIREA CER.

- Bono del Tesoro Nacional en pesos dual CER/Tamar con vencimiento 28 De Junio de 2030 (TXMJ0) – nueva: $2,11 billones 9,30% TIREA TAMAR, 6,34% TIREA CER.

- Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 31 de agosto de 2026 (D31G6) – nueva: $1,62 billones a 5,49% TIREA.

- Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 15 de diciembre de 2028 (TZVD8) – nueva: $0,12 billones a 8,34% TIREA.

- Bono del Tesoro Nacional en dolares estadounidenses 6% con vencimiento 31 de octubre de 2028 (AO28 - reapertura): u$s200 millones a 8,63% TIREA (8,31% TNA).

CONVERSIÓN TZX26 - Detalles de los Nuevos Instrumentos

- Bono del Tesoro Nacional en pesos dual CER/Tamar con vencimiento 15 de diciembre de 2028 - opción 1 - (TXMD8): $0,29 billones con una tasa de 7,79% TIREA TAMAR, 4,51% TIREA CER.

- Bono del Tesoro Nacional en pesos dual CER/Tamar con vencimiento 14 de diciembre de 2029 - opción 2 - (TXMD9): $0,61 billones con una tasa de 8,88% TIREA TAMAR, 5,63% TIREA CER.

- Bono del Tesoro Nacional en pesos dual CER/Tamar con vencimiento 28 de junio de 2030 - opción 3 - (TXMJ0): $0,91 billones con una tasa de 9,36% TIREA TAMAR, 6,12% TIREA CER.

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CONVERSIÓN TTJ26 - Detalles de los Nuevos Instrumentos

- Bono del Tesoro Nacional en pesos dual CER/Tamar con vencimiento 15 de diciembre de 2028 - opción 1 - (TXMD8): $0,82 billones con una tasa de 77,9% TIREA TAMAR, 4,51% TIREA CER.

- Bono del Tesoro Nacional en pesos dual CER/Tamar con vencimiento 14 de diciembre de 2029 - opción 2 - (TXMD9): $0,41 billones con una tasa de 8,88% TIREA TAMAR, 5,63% TIREA CER.

Por último, la Secretaría recordó que el jueves 11 de junio se realizará, hasta las 13:00 horas, la segunda rueda de los bonos AO28 al precio de corte de la licitación de hoy por un total adicional de u$s100 millones.

GZ / lr