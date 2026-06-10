La morosidad entre los jóvenes argentinos alcanzó los niveles más altos del sistema financiero ampliado y ya roza el 40%, en un contexto de creciente endeudamiento familiar y deterioro de los indicadores de pago. Según un informe de Analytica, el 26,9% de los deudores presenta mora tardía, mientras que las mayores dificultades se observan entre quienes tienen entre 18 y 30 años y entre aquellos que recurren a entidades no financieras como fintech, mutuales, cooperativas, tarjetas de consumo y casas de electrodomésticos.

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El relevamiento identificó a 19,8 millones de personas con algún crédito dentro del sistema financiero ampliado. La deuda total de las familias asciende a $74,2 billones, equivalente al 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Del total, el 82,4% corresponde a bancos, el 10,1% a fintech y el 7,5% restante a otras entidades de financiamiento.

Uno de los datos más relevantes del informe es el peso creciente del endeudamiento fuera del sistema bancario tradicional. De los casi 20 millones de deudores relevados, 5,5 millones mantienen obligaciones exclusivamente con proveedores no bancarios de crédito, mientras que 14,3 millones poseen al menos una deuda con bancos, independientemente de que también tengan compromisos con otras entidades.

Las fintech muestran mayores niveles de mora

Analytica advirtió que 5,3 millones de personas se encuentran en mora tardía, lo que representa el 26,9% del total de deudores. Sin embargo, la situación presenta diferencias significativas según el tipo de entidad financiera.

Entre quienes tienen deudas únicamente con bancos, el porcentaje de morosos alcanza el 19,2%. En cambio, entre aquellos que se financian exclusivamente a través de fintech, la tasa asciende al 28,9%, reflejando un mayor nivel de vulnerabilidad entre quienes recurren a estas herramientas de crédito.

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Cuando el análisis se realiza sobre el volumen de préstamos otorgados, la diferencia también resulta significativa. La irregularidad de cartera se ubica en 11,9% en los bancos, trepa al 21,6% en las fintech y alcanza el 43,1% en el resto de las entidades no financieras. Según Analytica, dentro de este último grupo existen $2,7 billones de deuda irregular, de los cuales $1,4 billones corresponden a tarjetas de consumo y préstamos a sola firma.

La distribución geográfica del fenómeno también muestra fuertes contrastes. Las provincias del norte del país registran los niveles más elevados de morosidad. San Juan encabeza el ranking con una tasa de deudores morosos del 36%, seguida por La Rioja con 35,3% y Catamarca con 34,8%. En el extremo opuesto aparecen la Ciudad de Buenos Aires, con 16,1%, La Pampa con 19,5% y Neuquén con 23,6%.

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Los jóvenes concentran los mayores problemas de pago

El informe también detectó que los niveles más elevados de mora se encuentran entre los jóvenes de 18 a 30 años. Analytica señaló que la irregularidad en este segmento alcanza casi el 40%, una situación que vincula directamente con el deterioro de las condiciones de inserción laboral de esa franja etaria.

La consultora destacó que durante 2025 la desocupación juvenil aumentó de manera significativa. Entre las mujeres de 14 a 29 años pasó del 13,8% al 16,8%, mientras que entre los hombres avanzó del 12,5% al 16,2%. Según el informe, esta combinación de dificultades laborales y problemas de pago genera un deterioro del historial crediticio que podría afectar el acceso al financiamiento formal durante un período prolongado.

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Por último, la relación entre ingresos y capacidad de pago también se observa dentro de las distintas categorías del monotributo. Analytica señaló que los contribuyentes de menores ingresos presentan los peores indicadores de mora. En la categoría A, la irregularidad de cartera alcanza el 14% y el porcentaje de personas en mora tardía llega al 17,9%, mientras que en la categoría K, correspondiente a los niveles de facturación más altos, esos indicadores descienden al 7,5% y 8,5%, respectivamente.

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