Morosos irrecuperables: en un año se duplicaron y suman 3,3 millones de deudores

El último Informe sobre Bancos del Banco Central indicó que la mora de las familias se ubicó en 11,5% en marzo, registrando un incremento mensual de 0,3 puntos porcentuales (p.p.) e interanual de +8,3 p.p. impulsado por el desempeño de los préstamos personales, según la autoridad monetaria.

En base este reporte, el Instituto Argentina Grande (IAG) señala que en el tercer mes de 2026 había 3.384.299 personas humanas tenían deuda con un atraso en sus pagos de un año o más. “Esto significa un aumento del 93% interanual, 1,6 millones de personas más en 12 meses, y la tendencia es de crecimiento sostenido”, indica.

Ello implica que de los 20,6 millones de deudores totales del sistema, unos 3,3 millones tienen más de un año de atraso en el pago de sus deudas y son categorizados como “deudores irrecuperables”.

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“Hoy, el 16% de los deudores del total del sistema (contemplando entidades bancarias y no bancarias) están en la peor situación posible. A su vez, cae la cantidad de deudores que pagan a tiempo (deudores en situación 1), habiendo 785.307 personas menos que en marzo 2025”, según el IAG.

Y agrega: “El aumento de la cantidad de los deudores en situación no se debe a un aumento de la cantidad de deudores, se debe a un empeoramiento de los perfiles de deuda: hace un año los deudores en situación representaban el 9% de los deudores totales”.

Para el Instituto, los deudores de montos menores mostraron las tasas de morosidad más alta, alcanzando el 35% entre quienes tenían deudas en los deciles uno y dos (de hasta $83.000 y de $83.001 a $206.000, respectivamente).

Ingresos y empleo

Desde la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, señalan que los motivos de la morosidad hay que buscarlos en el menor poder de compra y la suba del desempleo.

En ese sentido, señalan que en marzo, el ingreso mediano de empleados públicos y privados fue 7% menor que el promedio de 2023. Debido a que las tarifas de luz y gas subieron por encima de la inflación en 2024 y 2025, el "ingreso disponible" cayó 12,5%.

“La demanda de crédito no depende solo del ingreso actual, sino también del esperado: si pienso que voy a ganar más mañana, puedo consumir un poco más hoy. A lo largo de 2024, el ingreso se recuperó, y cerró el año 0,5% por debajo del promedio 2023. Sin embargo, el escenario cambió el año pasado, y el salario real cayó en 11 de los últimos 15 meses. Los créditos que se pidieron en 2024, esperando una recuperación del poder adquisitivo hacia adelante, explican que la mora se haya casi cuadruplicado durante 2025 y el arranque de 2026”, indican desde el Banco.

Con cuatro de cada diez jóvenes de hasta 25 años que tienen problemas para pagar un crédito y no bancario tiene problemas para repagarlo, “su morosidad más que duplica a la media de la sociedad, y no es casualidad que sea el grupo etario donde más aumentó el desempleo en el último tiempo".

Según el reporte, "en el último año, la tasa de desocupación creció 3,7 p.p. entre varones menores a 24 años, llegando a 16,2% en el cuarto trimestre de 2025, y 3 p.p. en las mujeres (16,8%). En cambio, en los mayores a 30 años el aumento fue de 0,5 p.p. Más desempleo es más mora”.

LM