Argentina lidera la mora bancaria en la región: crecen las deudas familiares y alertan por el crédito

La morosidad bancaria en Argentina alcanzó los niveles más altos de la región y las consultoras advierten que podría mantenerse elevada durante los próximos meses en medio de un escenario de encarecimiento del crédito, mayor endeudamiento de los hogares y dificultades para afrontar pagos financieros.

El crédito fintech superó los 8 M de usuarios, pero la industria mantiene el foco en la morosidad

Un informe de Deloitte y otro del Instituto Argentina Grande (IAG) reflejaron el deterioro de los indicadores crediticios y el avance de la deuda familiar durante 2025 y comienzos de 2026.

Según Deloitte, Argentina mantiene una baja profundidad financiera, con un crédito al sector privado equivalente apenas al 15% del PBI, aunque al mismo tiempo presenta un fuerte potencial de expansión tanto en créditos hipotecarios como en financiamiento a empresas.

El relevamiento señaló además que las fintech ganaron participación dentro del crédito al consumo, pasando de representar cerca del 1% al 6% del total en los últimos años, consolidándose como un actor cada vez más relevante para sectores menos bancarizados.

Argentina lidera la morosidad en la región

De acuerdo con Deloitte, a fines de 2025 el ratio de cartera irregular del sistema bancario argentino alcanzó el 5,3%, por encima de Brasil (3,9%), Colombia (3%), Chile (2,4%) y México (2,2%).

El informe destacó que el principal deterioro se produjo en los hogares. La morosidad familiar pasó del 2,6% en diciembre de 2024 al 11,2% en febrero de 2026, lo que representó un salto de 8,6 puntos porcentuales. En las empresas, en cambio, el incremento fue de 2,2 puntos porcentuales respecto de diciembre de 2024.

En el caso de los proveedores de crédito no bancario, incluyendo fintech, también crecieron los niveles de irregularidad. Deloitte indicó que los préstamos personales alcanzaron tasas de mora del 20% y las tarjetas de crédito del 11% hacia julio de 2025. Además, estimó que la morosidad de préstamos personales llegó a un techo del 24% en febrero de 2026.

La morosidad de las familias alcanzó un récord y la vulnerabilidad económica subió por décimo mes seguido

“La morosidad elevada responde a factores macroeconómicos estructurales”, sostuvo Deloitte, que vinculó el fenómeno con la suba de las tasas de interés reales tras la desaceleración de la inflación y la recomposición del costo financiero.

El endeudamiento de los hogares crece

En paralelo, el Instituto Argentina Grande advirtió que el 47,4% de los hogares argentinos tuvo que desplegar alguna estrategia complementaria de ingresos para llegar a fin de mes durante el cierre de 2025.

El informe señaló que el 26,2% de los hogares recurrió al endeudamiento mediante entidades financieras, préstamos de conocidos o ambas alternativas. Esto equivale a 2,6 millones de hogares y representa un aumento del 17,7% respecto de 2023.

Además, el endeudamiento con entidades financieras alcanzó al 14,9% de los hogares, el nivel más alto en diez años, con un crecimiento del 28,9% frente al cuarto trimestre de 2023. Al mismo tiempo, el IAG remarcó que “la morosidad de las familias en créditos personales es del 13,8% y se encuentra en picos históricos”.

Por último, entre las estrategias utilizadas por los hogares para sostener el consumo, el estudio indicó que el 33,7% gastó ahorros, el 16,2% pidió préstamos a conocidos y el 10,1% vendió pertenencias. También destacó que el deterioro fue más fuerte entre hogares con jefatura femenina y entre personas mayores de 66 años, donde se duplicó en dos años la cantidad de familias que recurrieron a endeudarse o vender bienes para afrontar gastos cotidianos.

GZ/fl