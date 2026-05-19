La Asociación Bancaria alcanzó un acuerdo paritario con las cámaras empresariales para elevar los salarios de los empleados de ese rubro en un 2,6% durante abril del 2026. Con este aumento, el piso salarial alcanzará los $2.319.195,20, según informaron en un comunicado oficial desde el gremio.

Carlos Heller apuntó a la situación salarial: “El crédito no puede aumentar porque los salarios no aumentan”

En la misiva se detalló además que esta actualización se aplicará “para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas”, e incluso se contempla a los adicionales convencionales y no convencionales.

Con este incremento previsto para abril, la paritaria bancaria acumula en el primer cuatrimestre de este año un aumento del 12,3%, sobre los salarios de diciembre del 2025. De esta manera, la suba salarial acompaña al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que calculó INDEC, el cual fue del 12,3% entre enero y abril de este año.

Factores que modifican los ingresos

Con la aplicación del nuevo aumento, el salario mínimo inicial quedó fijado en $2.319.195,20, cifra que funciona como base para el cálculo del resto de los ingresos.

Sin embargo, el monto final percibido por los trabajadores suele ser superior, ya que incluye adicionales como presentismo, formación académica y compensaciones específicas, entre ellas el arqueo de caja.

Empleo: advierten que la pérdida salarial “no se va a recuperar”

Estos componentes varían según la función y la entidad, pero forman parte del ingreso total dentro del sistema financiero.

Por otra parte, el gremio de trabajadores bancarios también anunció que, según lo acordado con las cámaras, "se continuará de igual manera con la actualización del mes de mayo, siguiendo el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales que se realizaron hasta el momento". La próxima negociación paritaria se retomará durante la segunda quincena de junio de este año.

Los salarios registrados volvieron a perder contra la inflación en marzo

El promedio de los salarios creció 3,4% mensual en marzo, empatando con la inflación del mes. El crecimiento mensual se debe a subas de 2,1% en el sector privado registrado; 5,0% en el sector público y 4,7% en el sector privado no registrado.

En la comparación interanual, el Índice de Salarios del INDEC tuvo un incremento de 36,4%, mientras que la inflación marcó 32,4%. Por debajo de esta se ubicaron los incrementos de 27,5% en el sector privado registrado y 29,6% en el sector público, mientras que en el sector privado no registrado se ubicaron por encima, con 74,4%.

Salarios pretendidos en mayo: cuáles son los puestos con sueldos más altos

En los primeros tres meses del año, los salarios aumentaron 8,6%, mientras que el Índice de precios al Consumidor (IPC) lo hizo en 9,6%.

Según el INDEC, en marzo de 2026, el índice de salarios del subsector público nacional registró una suba mensual de 5,8% respecto al mes anterior, mientras que el índice del subsector público provincial aumentó 4,7%. Las variaciones interanuales de ambos índices fueron de 24,4% y 31,8%, respectivamente.

GZ/ff