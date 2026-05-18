Empleo: advierten que la pérdida salarial “no se va a recuperar”

La situación del empleo en Argentina continúa marcada por la incertidumbre económica, el deterioro salarial y una creciente desigualdad entre sectores productivos. Según explicó el especialista en mercado laboral, Matías Ghidini en Canal E, el mercado laboral enfrenta un escenario adverso desde finales de 2024 y todavía no logra consolidar una recuperación sostenida.

El especialista remarcó que, pese a cierta estabilidad en los indicadores recientes, la realidad sigue siendo compleja: “Venimos con el empleo en un escenario de viento en contra desde fines del 24”. En ese sentido, señaló que algunos sectores muestran signos de mejora, aunque la recuperación todavía es insuficiente para compensar la pérdida acumulada de poder adquisitivo.

Además, Ghidini advirtió que la inflación continúa golpeando el ingreso de los trabajadores registrados: “Estamos de manera general en un contexto de pérdida del salario real que nunca la gente va a terminar recuperando”.

Los sectores que generan empleo y las diferencias regionales

El análisis del especialista expuso una fuerte heterogeneidad en el mercado laboral argentino. Mientras actividades vinculadas a la energía, el petróleo, la minería y algunos servicios tecnológicos generan empleo y mejores salarios, gran parte de las industrias tradicionales siguen atravesando dificultades.

Ghidini explicó que en provincias como Neuquén, Río Negro, Catamarca o Santa Cruz existen más oportunidades laborales debido al crecimiento energético y minero. Sin embargo, aclaró que los altos salarios también están condicionados por el elevado costo de vida y las dificultades de radicación en esas regiones.

En ese marco, destacó: “Si vos querés buscar empleo y vas a Neuquén vas a tener muchas más posibilidades que si estás en la Ciudad de Buenos Aires”.

El especialista también indicó que los servicios financieros digitales, algunos segmentos tecnológicos y ciertos laboratorios aparecen hoy entre los sectores “ganadores”, aunque representan una porción reducida del universo empresarial argentino.

Trabajo informal y salarios: la gran deuda pendiente

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el crecimiento de la informalidad laboral. Ghidini aseguró que Argentina mantiene desde hace años una estructura laboral estancada, con cerca de 12 millones de trabajadores registrados y una cifra aún mayor de empleados no formalizados.

Según detalló, la problemática afecta especialmente a determinadas regiones y actividades económicas: “Se habla de uno o un y medio trabajador informal por cada trabajador registrado”.

Además, remarcó que el problema no es exclusivo de Argentina, sino que atraviesa a gran parte de América Latina. En paralelo, descartó una recuperación salarial significativa en el corto plazo y sostuvo que las empresas no están en condiciones de recomponer lo perdido en los últimos años.

Para Ghidini, el mejor escenario posible será evitar que los salarios vuelvan a quedar por debajo de la inflación: “Lo que uno mejor puede aspirar hoy es estar arriba de la inflación”.