De acuerdo con el último reporte "¿Qué pasa con el salario?" elaborado por la plataforma de empleo Bumeran, el 73% de los empleados del mercado local reconoció que las remuneraciones percibidas le duran menos de dos semanas en su poder. Además, el 87% considera insuficiente lo que gana para cubrir las necesidades básicas de la vida cotidiana. El dato marca un incremento de dos puntos porcentuales en la insatisfacción respecto a los registros medidos en 2025.

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La tendencia local se inserta en un contexto regional complejo donde la percepción negativa sobre el poder de compra es una constante. Dentro del bloque latinoamericano analizado por la firma, Panamá lidera los índices de insuficiencia salarial con un 92%, seguido por Ecuador con el 90%, mientras que Chile iguala la línea de Argentina con un 87% y Perú se ubica en el extremo inferior del indicador con un 83%.

El relevamiento, que contó con la participación de 6.494 asalariados distribuidos en estos cinco países, indaga de forma específica sobre la evolución de los ingresos y las modalidades de consumo vigentes. Las conclusiones del informe determinan que el 74% de las personas encuestadas en el territorio nacional evalúa que su capacidad de compra empeoró durante el último periodo, reflejando un salto de 16 puntos porcentuales frente al 58% que sostenía esa postura el año pasado.

Caída del poder adquisitivo y el peso del alquiler en los ingresos mensuales

"La desaceleración de la inflación no implica automáticamente una recuperación del salario real. Después de varios años de pérdida acumulada del poder adquisitivo, las personas trabajadoras siguen destinando gran parte de sus ingresos a necesidades básicas como el alquiler y los alimentos" , evaluó Federico Barni, CEO de Bumeran.com.ar en Jobint. El directivo remarcó que la percepción social suele reaccionar con mayor lentitud que las variables oficiales porque los ciudadanos miden el día a día basándose en la duración de sus recursos y en sus posibilidades de previsión.

Al analizar la velocidad con la que se diluyen los ingresos fijos tras la fecha de cobro, las estadísticas de la firma tecnológica muestran una aceleración notable. El 73% de los empleados técnicos y profesionales del mercado local reconoció que las remuneraciones percibidas le duran menos de dos semanas en su poder. Dentro de este universo de respuestas, un 28% de los consultados confesó que asigna el 100% de sus haberes al pago de compromisos comerciales acumulados apenas recibe la acreditación bancaria.

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La fragmentación temporal de los consumos revela que un 21% de los trabajadores estira el uso de sus fondos por un espacio exacto de dos semanas, un 15% admite que el dinero se le agota en menos de una semana, y un 9% logra sostenerse durante siete días. En la vereda opuesta, las franjas que logran mayor margen de estabilidad son minoritarias dentro del padrón general: un 18% manifestó que sus recursos cubren tres semanas de prestaciones básicas, y solo un 9% consigue cubrir todo el mes.

El desglose de las obligaciones comerciales fijas sitúa al mercado inmobiliario de locación como el principal factor de presión sobre el bolsillo de los asalariados. El 44% de los participantes identificó al pago del alquiler de la vivienda como su erogación más importante de cada mes, superando al ítem destinado a la adquisición de alimentos y productos básicos de primera necesidad, que concentró el 27% de las respuestas del informe.

El escalonamiento de las salidas de dinero incluye al pago de deudas previas en el tercer escalón con un 16%, seguido por los gastos vinculados a la educación familiar con un 5%. Las necesidades de cobertura médica e insumos de salud representaron el 3%, la misma proporción que se lleva el financiamiento diario del transporte público, quedando un remanente del 2% para otros consumos complementarios no tipificados.

Imposibilidad de ahorro y el crecimiento de las deudas familiares

Las dificultades estructurales para balancear las cuentas hogareñas impactan directamente sobre la capacidad de acumulación financiera del sector pasivo y activo. El 90% de los talentos locales afirmó que se encuentra completamente imposibilitado de ahorrar parte de sus ingresos corrientes, una cifra que avanzó un punto porcentual respecto al 89% relevado en el ciclo anterior. El 10% restante manifestó que sí logra conservar saldos netos al cierre de la temporada de cobros.

Las justificaciones esgrimidas por el bloque mayoritario que no posee margen de ahorro exponen las urgencias del entorno macroeconómico actual. El 54% argumentó de manera directa que el nivel de su remuneración no resulta suficiente frente a los precios vigentes, un 19% lo atribuyó al arrastre de deudas previas, un 12% a la exclusividad de cobertura de necesidades básicas del hogar y un 11% al volumen generalizado de sus gastos obligatorios.

Entre el segmento minoritario que sí dispone de excedentes monetarios mensuales, las estrategias de resguardo muestran un fuerte sesgo hacia los instrumentos de inversión digitales. El 30% opta por canalizar sus ahorros a través de fondos de inversión colocados en billeteras o entidades financieras, constituyendo la tasa de adhesión a estos activos más alta detectada en toda la región latinoamericana.

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Las alternativas elegidas por este grupo se completan con la adquisición de dólares u otras divisas extranjeras, opción elegida por el 16% de los ahorristas, mientras que un porcentaje idéntico realiza colocaciones no tradicionales. El 15% prefiere la compra directa de acciones corporativas o títulos de bonos soberanos, otro 15% decide mantener los recursos líquidos en las cuentas de ahorro bancarias y el 10% restante recurre a los plazos fijos tradicionales.

La contracara de la falta de ahorro es el endeudamiento sistemático como estrategia de subsistencia para sostener el consumo mensual de las familias. El 77% de las personas trabajadoras en el país declaró que posee algún tipo de pasivo financiero o deuda vigente, lo que representa un crecimiento de cinco puntos porcentuales frente a los registros del estudio de 2025.

A pesar de la gravedad del registro local, la dependencia del crédito familiar muestra niveles aún más elevados en los mercados vecinos de la región: Ecuador encabeza la nómina de deudores con un 93%, seguido de forma consecutiva por Panamá con un 92%, Chile con un 91% y Perú con un 82% de las respuestas afirmativas.

Ante este panorama, la expectativa de una recomposición de los ingresos es unánime entre los asalariados argentinos. El 100% de los trabajadores encuestados contestó que desearía recibir un incremento salarial en el corto plazo. Al indagar sobre el destino prioritario que le darían a esos fondos extra, el 46% respondió que los utilizaría para cancelar sus deudas acumuladas, un 22% intentaría iniciar un fondo de ahorro, un 15% lo volcaría a la compra de alimentos y recreación, y un 13% buscaría realizar inversiones productivas.

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