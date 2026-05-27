Banco Nación lanzó un "salvataje" para morosos con cuotas mensuales más bajas

El Banco Nación lanzó un paquete de herramientas financieras destinado a clientes con dificultades para afrontar sus compromisos económicos, con opciones de refinanciación, consolidación de deudas y extensión de plazos de pago. La entidad presentó el programa como un “kit de soluciones” orientado a ordenar obligaciones financieras y ofrecer esquemas de pago más sostenibles y previsibles.

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Según informó el banco en un comunicado oficial, las alternativas disponibles buscan reorganizar compromisos financieros, reducir el monto de las obligaciones mensuales y extender los plazos de cancelación de acuerdo con la situación particular de cada cliente.

Una de las principales herramientas es la consolidación de deudas, dirigida a personas que perciben sus haberes a través del Banco Nación. La línea permite reunir obligaciones financieras mantenidas tanto dentro de la entidad como en otros bancos, con el objetivo de facilitar la administración de pagos.

La propuesta contempla tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y montos de hasta $100 millones, de acuerdo con la información difundida por la entidad financiera en una misiva.

Refinanciación para clientes con atrasos en tarjetas

El Banco Nación también habilitó una línea de refinanciación de saldos de tarjeta de crédito para clientes que registren hasta 90 días de atraso en los pagos. La herramienta permite reestructurar deudas pendientes de hasta $10 millones.

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En estos casos, los usuarios podrán acceder a planes de hasta 60 meses con una TNA vigente del 35%. Además, la operatoria contempla el mantenimiento de la tarjeta de crédito, el inicio del pago de cuotas en el resumen siguiente y adecuaciones temporales en los límites de compra.

Para quienes registren atrasos superiores a los 90 días, la entidad informó que existen alternativas de financiación de hasta 96 meses, aunque sujetas a evaluación crediticia y a las condiciones vigentes al momento de la solicitud.

Desde el Banco Nación señalaron que cada pedido será analizado de manera individual por equipos especializados, teniendo en cuenta “el perfil del usuario, su situación financiera y las características de las obligaciones a reorganizar”.

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“El Banco Nación acompaña a sus clientes en la reorganización de sus compromisos financieros, brindando soluciones que favorecen una administración ordenada, previsible y sostenible de su economía personal”, sostuvo la entidad en el comunicado. Además, indicó que los interesados podrán acercarse a cualquier sucursal o consultar requisitos y condiciones a través del sitio oficial del banco.

GZ