El crecimiento de la morosidad alcanzó a las industrias: “Las PyMEs están teniendo un problema de financiamiento en la cadena de pago”

El analista financiero, Leonardo Piazza, conversó con Canal E y se refirió a que el crecimiento de la morosidad en créditos personales, tarjetas de crédito y financiamiento PyME encendió señales de alerta en el sistema financiero argentino.

Leonardo Piazza analizó el fuerte incremento de la mora tanto en hogares como en empresas y sostuvo que el fenómeno se aceleró especialmente durante 2026. “Entre febrero y marzo, tuvieron un número que históricamente no lo habíamos visto”, afirmó.

Cuáles son los sectores con más morosidad

Asimismo, explicó que las líneas vinculadas al consumo son las más afectadas. “Tarjeta de crédito y préstamos personales, que están a niveles de 14 y 12%. Esto es un nivel muy alto”, señaló. Y agregó: “Las familias o los hogares que realmente han pensado de, cuando sacaron un crédito, cuando se financiaron de una manera, y evidentemente la realidad fue otra”.

Según Piazza, el problema también impacta sobre el entramado PyME. “Cuando vos mirás los cheques devueltos sin fondo, que han tenido un crecimiento muy importante, arriba del 3% en promedio, y te metés adentro de los sectores, ahí encontrás que las PyMEs están teniendo un problema de financiamiento en la cadena de pago”, detalló.

Distintos sectores de la economía siguen sin repuntar

A su vez, remarcó que los sectores más comprometidos son construcción, comercio e industria. “Vos ves que el sector de la construcción, comercios, industria, está arriba del 4, 5, 6%”, indicó. En ese contexto, advirtió que muchas empresas “no pueden cumplir con sus compromisos”.

El entrevistado vinculó el deterioro financiero con el boom de créditos registrado en 2024. “Hubo un boom de préstamos en el año 2024, donde la economía traccionó por el crédito en los bienes durables”, explicó. Sin embargo, sostuvo que tanto bancos como tomadores de crédito subestimaron el nuevo escenario económico.

“Los bancos no estaban acostumbrados a prestarle al sector privado”, afirmó. Y añadió: “Pudo haber un relajamiento o una necesidad de colocar dinero”. Del lado de los consumidores, señaló que muchos creyeron que la inflación licuaría las cuotas. “Antes sacabas un préstamo con inflaciones al 300, las tres primeras cuotas las pagaba y prácticamente el crédito después te quedaba una cuota muy barata”, recordó.