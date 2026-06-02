Juicio por YPF: la Justicia de Estados Unidos rechazó revisar el fallo que favorece a la Argentina

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó el pedido de reconsideración del fallo favorable para la Argentina, solicitado por Burford Capital.

"La decisión del tribunal, que niega la solicitud de revisión del fallo por el pleno de los integrantes activos de la Cámara de Apelaciones, constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país", señaló la Procuración del Tesoro en un comunicado.

Además, señala que este resultado representa "un nuevo hito para la defensa de los intereses del Estado Nacional y ratifica la importancia de sostener una política jurídica internacional basada en el rigor técnico, la coordinación institucional y la defensa soberana del interés público".

El ex subprocurador del Tesoro, Sebastián Soler, señaló que tras la decisión de la Cámara de Apelaciones neoyorkina ", Burford tiene 90 días para intentar el último recurso disponible en Estados Unidos: un pedido de revisión a la Corte Suprema (virtualmente cero chance de que eso prospere)".

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