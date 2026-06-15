Jorge Macri busca inversiones por US$ 4,6 millones para sumar cafés, baños y Wi-Fi en parques porteños

La Ciudad de Buenos Aires busca atraer inversiones privadas por u$s4,6 millones para incorporar cafés, Wi-Fi, baños públicos y otros servicios en parques y plazas porteñas. La iniciativa, impulsada por la gestión de Jorge Macri, contempla la instalación de infraestructura en 16 espacios verdes de más de cinco hectáreas con el objetivo de mejorar la experiencia de los vecinos sin generar costos para el Estado ni para los contribuyentes.

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Para avanzar con el proyecto, el Gobierno porteño puso en marcha una licitación pública destinada a la construcción, instalación y operación de áreas de servicios en distintos parques y plazas de la Ciudad. La propuesta incluye además espacios para bicicletas, mejoras en iluminación y sectores de biblioteca.

Según lo informado oficialmente, la inversión será financiada íntegramente por el sector privado y las obras tendrán un plazo estimado de ejecución de seis meses. La iniciativa prevé la creación de 16 áreas de servicios distribuidas en distintos puntos de la Capital Federal.

La Ciudad de Buenos Aires busca atraer inversiones privadas por u$s4,6 millones.

"Abrimos la licitación para sumar cafés y baños en parques y plazas de la Ciudad. Como en las mejores ciudades del mundo. Y sin costarle un peso a los porteños", sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, según indicó el comunicado oficial.

Los parques incluidos y cómo será el esquema de inversión

El proyecto contempla permisos de uso por un período de cinco años. Para cada uno de los espacios incluidos se estableció un canon base mensual fijado por el Banco Ciudad, que comenzará a abonarse una vez amortizada la inversión comprometida por los adjudicatarios.

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Desde el Gobierno porteño señalaron que la incorporación de nuevos servicios apunta a mejorar las condiciones de uso de los espacios públicos, promoviendo además mayores niveles de accesibilidad, seguridad y comodidad para quienes utilizan diariamente parques y plazas.

"Cada nueva inversión que llega a Buenos Aires genera empleo y moviliza la economía. Con esta propuesta estamos incorporando servicios que hacen más cómodos y seguros nuestros parques y plazas, pero además estamos promoviendo trabajo, actividad comercial y desarrollo local", afirmó el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, Hernán Lombardi.

Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad.

El funcionario agregó que la iniciativa constituye "una muestra concreta de cómo la articulación inteligente entre el Estado y el sector privado puede generar beneficios para todos los porteños", de acuerdo con el comunicado difundido por la administración porteña.

Los espacios verdes incluidos en la propuesta son Parque La Isla, Parque Los Andes, Parque de las Américas, Plaza Armenia, Plaza Club Alemán de Equitación, Parque Chacabuco, Parque Indoamericano, Plaza España, Parque Micaela Bastidas, Parque de los Patricios, Parque Mujeres Argentinas, Parque Thays, Plaza Sicilia, Parque Velódromo de la Ciudad, Parque Ernesto Jaimovich y Plaza Florencio Sánchez.

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Por último, según lo establecido en la Ley 4.950, el proceso se encuentra en etapa de Concurso Público y la presentación de ofertas está prevista para el 24 de junio, aunque la fecha podría modificarse si se solicita una prórroga.

GZ