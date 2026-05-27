La increíble historia de una propiedad usurpada hace 8 años y donde funcionaba un taller textil clandestino

La Ciudad recuperó la propiedad número 800 y se la devolvió a su dueña: es una planta baja y primer piso en la esquina de Bahía Blanca y Bacacay, en Floresta, que estaba usurpada desde hacía ocho años. Los ocupantes dejaron de pagar el alquiler en 2022, pero se negaban a irse, habían montado un taller textil clandestino y subalquilaban habitaciones por $300 mil.

La casa tenía sentencia de desalojo desde 2023 y ayer, en el momento del operativo policial, los usurpadores intentaron desarmar las cinco máquinas de coser que usaban en el taller. Fue clausurada por la Guardia de Auxilio por riesgo de derrumbe.

La propiedad es de la familia Castro desde 1968. Su dueña, Patricia Castro, dijo que su papá, José Castro Rodríguez, fallecido en 2021, la había alquilado en 2018 a bolivianos que dejaron de pagar en julio de 2022 y no la quisieron desocupar.

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Los herederos de Castro Rodríguez comenzaron la sucesión, fueron reconocidos judicialmente, y reclamaron mediante cartas documento la devolución de la propiedad sin éxito, hasta que iniciaron una demanda judicial para recuperar el inmueble que se resolvió con sentencia firme de desalojo en 2023.

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“Estos delincuentes no solamente tomaron la casa, también montaron un negocio ilegal con un taller textil clandestino. Nunca se debió haber llegado a una situación así”, sostuvo Jorge Macri, que se reunió con Patricia Castro y su madre, para devolverles su casa. Y agregó: “Estas son las historias que los defensores de okupas no quieren que mostremos. Siempre vamos a estar del lado de los porteños de bien. Durante años nadie los escuchó. Ya recuperamos 800 propiedades y liberamos, por ejemplo, un barrio entero como Balvanera. No nos vamos a detener”. El Jefe de Gobierno estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y el secretario del área, Maximiliano Piñeiro.

“Intenté recuperar la casa por vía judicial, pero un fiscal quiso avanzar y otro decidió archivar la causa hasta que logramos la sentencia”, explicó Patricia Castro. Y remarcó: “Sé por vecinos que ahora había familias bolivianas que alguna vez estuvieron conectadas con problemas de trata en la villa 1.11.14”.



Mientras se llevaba adelante el operativo, encabezado por la Policía de la Ciudad, la Red de Atención censó a las personas que estaban en la propiedad. Trabajaron los ministerios de Seguridad y Desarrollo Humano; junto a la Secretaría de Ordenamiento Urbano; el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la AGC y la Jefatura de Gabinete.

La Ciudad ya les devolvió a sus legítimos dueños más de 400 millones de dólares en propiedades que estaban tomadas. Con los operativos de desalojo, el Gobierno porteño busca garantizar el orden público, la seguridad en los barrios y el derecho a la propiedad privada. “En la Ciudad la ley es la misma, lo que cambió es la decisión política. Hay muchos vecinos que se acercan a una reunión para dejarnos un dato o hacen una denuncia porque saben que ahora el orden es una prioridad”, destacó Jorge Macri.

“Desde el Ministerio de Seguridad acompañamos esta política de orden que es un eje de la gestión del Jefe de Gobierno, Jorge Macri. En los lugares donde se devolvió una propiedad usurpada el delito bajó. Y eso se logra con decisión política y gestión”, remarcó el ministro de Seguridad, Horacio Giménez.

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Durante esta gestión, la Ciudad promedia una propiedad recuperada por día hábil: los barrios con mayor cantidad de operativos realizados son Balvanera, La Boca, Almagro, Constitución, Flores, Barracas y Palermo.

Jorge Macri, defendió el operativo y cuestionó a quienes respaldan las ocupaciones ilegales al sostener que “los defensores de okupas siempre desaparecen cuando encontramos talleres clandestinos, hacinamiento y negocios ilegales”. Además, criticó el “discursito romántico” en torno a estas situaciones y remarcó que “en esta Ciudad se terminó el vale todo”, al tiempo que destacó que ya se recuperaron 800 propiedades y que la política de “ley y orden” continuará.

CS/fl