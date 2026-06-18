El Riesgo País de la Argentina experimentó un retroceso en la jornada financiera de este jueves 18 de junio de 2026, revirtiendo el sendero de subas moderadas de las ruedas previas. Con este movimiento, el indicador elaborado por el banco de inversión JP Morgan se ubicó en los 431 puntos básicos, manteniendo la tónica de estabilidad técnica por debajo de la barrera de las 500 unidades que viene consolidándose durante el mes.

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La dinámica general refleja un marcado optimismo en los mercados bursátiles y de bonos soberanos locales, en un contexto donde el índice S&P Merval y los títulos de deuda pública sostienen cotizaciones de referencia en valores máximos en términos reales.

El Riesgo País de Argentina cerró este jueves en 431 puntos básicos, marcando un descenso diario del 1,40% frente al cierre previo. La jornada expuso una apertura técnica fija en 437 puntos y tocó un techo máximo diario equivalente, operando durante el resto de la sesión de manera descendente hasta perforar esa marca y consolidar su mínimo diario en el valor final de clausura. La sobretasa que abonan los instrumentos de deuda pública del Estado nacional frente a la renta fija estadounidense vuelve a comprimirse tras haber iniciado la semana bursátil con reajustes técnicos marginales.

La evolución del Riesgo País en la última semana

A lo largo de los últimos siete días, el índice EMBI para la Argentina ha mostrado una volatilidad decreciente que lo posicionó en su rango estructural más bajo en casi una década. El pasado viernes 12 de junio de 2026, el mercado local asimiló una fuerte mejora impulsada por optimismo generalizado, llevando el indicador a un cierre de 437 puntos básicos tras haber tocado mínimos intradiarios de 433 unidades, niveles que la plaza no presenciaba de forma sostenida desde mediados del año 2018. Los reportes bursátiles reflejaron que las mejoras en las calificaciones crediticias operaron como el catalizador de las alzas de bonos y acciones.

Al comenzar el ciclo formal de esta semana corta, el comportamiento cambió de dirección de manera momentánea por toma de ganancias generalizadas y el contexto global. El lunes 15 de junio de 2026 el indicador se posicionó en 425 puntos básicos, mientras que el martes 16 de junio el indicador abandonó transitoriamente su tendencia bajista sumando unidades y escalando a 430 puntos, un reajuste que se extendió hasta el miércoles 17 de junio cuando la cotización de cierre se fijó en 437 puntos básicos ante caídas externas y retrocesos de los activos locales en Wall Street.

Finalmente, la rueda de este jueves 18 de junio convalidó una nueva absorción de la oferta de bonos en el mercado secundario, devolviendo al indicador de sobretasa a los 431 puntos básicos. Esta evolución semanal confirma que el índice mantiene un retroceso estructural sólido si se lo compara con los valores de principios de mes, cuando el Riesgo País de la Argentina oscilaba holgadamente por encima de los 490 y 500 puntos básicos (como los 503 puntos registrados el pasado 10 de junio).

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico elaborado originalmente por el banco de inversión internacional JP Morgan bajo la denominación oficial de Emerging Markets Bond Index (EMBI). Este indicador se encarga de medir la diferencia de tasa de interés (el diferencial o spread) que pagan los bonos emitidos por un Estado soberano que se encuentra catalogado como "mercado emergente", en comparación directa con los rendimientos que ofrecen los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, considerados convencionalmente el activo financiero libre de riesgo a nivel global.

La unidad de medida de este indicador se expresa a través de los denominados puntos básicos. En la convención técnica de los mercados de renta fija y variables, cada 100 puntos básicos de corte equivalen exactamente a un punto porcentual (1,00%) de sobretasa de interés anualizada. Por ende, un registro de 431 puntos básicos estipula que el Gobierno de la Argentina debería afrontar un interés del 4,31% por encima del rendimiento del bono estadounidense a plazos nominales equivalentes en caso de buscar financiamiento genuino en los mercados internacionales de crédito.

Para la economía local, el monitoreo diario de este guarismo resulta una métrica fundamental sobre la solvencia fiscal. Cuando el Riesgo País se comprime —tal como se observa a mediados de junio de 2026—, el mercado financiero internacional emite una señal de mayor confianza respecto a la capacidad y voluntad de pago del Estado para cumplir con sus obligaciones financieras soberanas, lo que reduce los costos de endeudamiento no solo públicos, sino también privados para el sector corporativo local.