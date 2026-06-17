El Riesgo País sube a 435 puntos básicos pero se sostiene en mínimos de ocho años

Este miércoles 17 de junio de 2026, el mercado financiero argentino reflejó una estabilización del Riesgo País tras las marcadas fluctuaciones de las últimas jornadas. El índice interrumpió su rally de descensos continuos y cerró en 435 puntos básicos según los registros definitivos de las plataformas especializadas en la City porteña. A pesar de este leve ajuste al alza, los títulos públicos locales sostienen gran parte de las ganancias recientes en el contexto internacional de operaciones bursátiles.

El dólar se mantiene estable mientras los activos argentinos operan en alza

El Riesgo País se posicionó en los 435 puntos básicos. Esta cifra marca un incremento técnico respecto a los valores mínimos de la jornada anterior, moviéndose dentro del rango de variación habitual para la plaza financiera local. Durante el transcurso de las negociaciones informadas por los operadores del mercado, el indicador de la banca de inversión norteamericana osciló entre la firmeza de la renta fija y el reacomodamiento generalizado de las carteras de los inversores extranjeros.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La última semana del índice financiero estuvo caracterizada por un quiebre de tendencia que perforó barreras psicológicas y lo depositó en los escalones más bajos registrados en los últimos ocho años de operaciones. Al inicio del periodo analizado, específicamente durante la rueda del miércoles 10 de junio de 2026, el indicador medido por el JP Morgan cerró en un nivel de 503 puntos básicos, reflejando tensiones globales. Al día siguiente, el jueves 11 de junio, el indicador inició un descenso definitivo al concluir la jornada en los 443 puntos básicos de acuerdo con las estadísticas de Rava Bursátil.

Posteriormente, los bonos soberanos locales en dólares convalidaron una marcada compresión de tasas que profundizó las caídas del indicador crediticio. El día viernes 12 de junio de 2026, el índice cerró la semana en los 437 puntos básicos, una base técnica que se mantuvo fija durante las jornadas no laborables correspondientes al sábado 13 y al domingo 14 de junio. Este retroceso generalizado en el costo del endeudamiento externo fue acompañado por mejoras globales en la percepción crediticia de los instrumentos financieros de la deuda soberana de la Argentina.

Al reanudarse las actividades de la presente semana el lunes 15 de junio, el indicador tocó un mínimo reciente de 425 puntos básicos, un valor que los analistas financieros de la plaza local no registraban desde fines de abril de 2018. Tras ese piso histórico, el martes 16 de junio el indicador anotó un rebote de cinco unidades para cerrar la rueda formal en 430 puntos básicos, marcando el preámbulo para el ajuste final registrado este miércoles 17 de junio, donde concluyó formalmente la negociación en el nivel de 435 puntos básicos.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador económico y financiero de referencia global elaborado diariamente por el banco de inversión estadounidense JP Morgan a través de su índice EMBI (Emerging Markets Bond Index). Este indicador técnico se encarga de medir de forma estadística la sobretasa o el diferencial de rendimiento que un Estado determinado debe abonar al emitir títulos de deuda pública, en comparación directa con las tasas de interés que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos.

El principio financiero subyacente establece que los bonos emitidos por el Tesoro norteamericano representan un activo de riesgo nulo o libre de riesgo de impago en los mercados internacionales de capitales. De este modo, si el Riesgo País de la Argentina se ubica, por ejemplo, en la zona de los 435 puntos básicos, significa matemáticamente que los títulos soberanos locales deben rendir un 4,35% por encima de la tasa de referencia estadounidense para poder captar el interés de los fondos globales.

Este índice funciona como un termómetro directo sobre la credibilidad financiera de la economía y la percepción del mercado sobre la capacidad estructural de un Estado para honrar sus obligaciones de deuda externa. Un descenso pronunciado en el puntaje reduce de forma inmediata el costo de financiamiento para el sector público y permite que las empresas privadas nacionales accedan a créditos externos bajo condiciones mucho más favorables, mejorando el entorno macroeconómico general del país.