Sidersa captó US$ 50 millones en el mercado para financiar la primera planta aprobada bajo el RIGI

La siderúrgica Sidersa dio un nuevo paso en el financiamiento de la mayor inversión de su historia. La compañía colocó obligaciones negociables (ON) por US$ 50 millones para continuar con la construcción de su nueva planta en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, un proyecto de US$ 300 millones que ya presenta un avance cercano al 30% y que fue el primero de carácter industrial aprobado dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Advierten que el Súper RIGI no traerá inversiones transformadoras

La emisión recibió ofertas por US$68,7 millones, equivalente a 2,2 veces el monto finalmente adjudicado, mediante casi 1.900 órdenes. La operación cerró con una tasa fija anual del 7,5%, una calificación A+ (Fix SCR) y vencimiento en junio de 2029.

"El balance es muy positivo, incluso superó nuestras expectativas. La demanda fue 2,2 veces superior a lo que ofrecimos. Para nosotros es un mensaje claro del mercado: hay confianza en el proyecto y en la solidez financiera de la compañía", afirmó el presidente de Sidersa, Hernán Spoto, en declaraciones para PERFIL.

Según explicó, los fondos obtenidos se destinarán principalmente a la construcción de la nueva planta, aunque también permitirán mejorar el perfil de vencimientos de la deuda asociada al proyecto.

"No es financiamiento aislado para un proyecto puntual; es parte de una estrategia de crecimiento sostenido", sostuvo.

La obra ya tiene un 30% de avance

La construcción de la nueva siderúrgica avanza a buen ritmo. Actualmente, la obra registra cerca de un 30% de ejecución y emplea a más de 600 personas por día, número que durante el pico de actividad superará los 1.000 trabajadores, todos contratados a través de pymes argentinas.

"Es un proyecto que se ve crecer semana a semana. Cualquiera que pase por la ruta 9 a la altura de San Nicolás puede ver las columnas levantándose y las naves cerrándose", describió Spoto.

El objetivo de la compañía es realizar las pruebas en caliente durante el último trimestre de 2027 para iniciar la producción comercial en 2028.

De concretarse ese cronograma, será la primera siderúrgica integrada construida desde cero en Argentina en más de seis décadas.

Triplicar la producción

La nueva planta tendrá una capacidad instalada de 360.000 toneladas anuales de acero para la construcción y alambrón.

Además de incrementar la producción de la empresa, incorporará un sistema de "palanquilla infinita", una tecnología que, según Sidersa, no existe actualmente en ningún otro país del hemisferio sur y que permite transformar el acero en producto terminado en aproximadamente dos horas, frente a las más de 24 horas que requieren los procesos tradicionales. Con esa inversión, la empresa espera triplicar su volumen de producción en apenas tres años.

Pero el impacto, según Spoto, irá más allá de la compañía. "Este proyecto va a aumentar un 20% la capacidad instalada de toda la industria siderúrgica argentina y permitirá sustituir importaciones que, en los momentos de mayor demanda, llegaron a superar los US$ 200 millones anuales", señaló.

El papel del RIGI

Spoto destacó que la aprobación dentro del RIGI fue determinante para avanzar con una inversión de esta magnitud. "El principal beneficio es la estabilidad fiscal, cambiaria y regulatoria por 30 años. Eso permite enfocarse en la viabilidad del proyecto y no en las variables exógenas", explicó.

Según el empresario, ese marco de previsibilidad también fue clave para conseguir financiamiento internacional destinado a la compra de maquinaria y atraer el interés de los inversores en el mercado local.

"La propia emisión que acabamos de cerrar, con una sobresuscripción de 2,2 veces, demuestra que cuando las reglas se sienten duraderas, el mercado responde con confianza", concluyó.

FN