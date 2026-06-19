Advierten sobre la creciente concentración de Wall Street y el avance de las tecnológicas sobre las empresas tradicionales

La creciente concentración de los mercados bursátiles de Estados Unidos está redefiniendo el equilibrio financiero mundial. Según explicó Leonardo Alberto, las bolsas de Nueva York (NYSE) y Nasdaq pasaron de representar cerca del 30% del volumen global hace una década a concentrar actualmente alrededor del 45%, con un marcado predominio de las compañías tecnológicas.

Para el especialista, este cambio refleja una transformación estructural en la forma en que los inversores valoran los negocios. "Las empresas que están ofreciendo resultados futuros han tomado una clara ventaja a nivel de cotización", señaló, al referirse al protagonismo alcanzado por las firmas tecnológicas frente a las compañías tradicionales.

Alberto destacó además que el liderazgo histórico del NYSE comenzó a ceder terreno frente al Nasdaq. "En el 2020 el Nise todavía era el rey", recordó, al explicar que en apenas cinco o seis años el mercado tecnológico logró superar a la principal bolsa estadounidense en participación relativa.

El retroceso de las empresas históricas

El avance de las tecnológicas también está impactando sobre las tradicionales "blue chips" que integran el índice Dow Jones. Aunque estas compañías continúan generando ganancias y mantienen posiciones dominantes en sus sectores, enfrentan una creciente pérdida de protagonismo frente a empresas vinculadas a la innovación y la inteligencia artificial.

En ese contexto, Alberto sostuvo que "deberían comenzar a perder significatividad", debido a que los inversores privilegian cada vez más las expectativas de crecimiento futuro por encima de los resultados actuales.

El economista explicó que una menor valorización bursátil limita la capacidad de las empresas para acceder a financiamiento a bajo costo mediante nuevas emisiones de acciones, un factor clave para sostener su expansión y competitividad.

¿Se está formando una nueva burbuja tecnológica?

Uno de los puntos que más preocupación genera es el nivel de valuación alcanzado por algunas compañías tecnológicas. Leo advirtió que, en muchos casos, los precios de mercado parecen alejarse de parámetros tradicionales de inversión.

"Los precios que son aceptados a veces están más lejos de estar dentro de un horizonte de inversión razonable", afirmó. Como ejemplo, comparó la inversión en negocios tradicionales con empresas tecnológicas de alta expectativa futura, donde los retornos podrían demorarse décadas o incluso no concretarse.

En esa línea, remarcó que "hay que entender que esas inversiones son de mero carácter especulativo", especialmente cuando los inversores no cuentan con un horizonte claro de recuperación del capital.

Finalmente, el analista dejó abierta la posibilidad de que el mercado esté atravesando una etapa de sobrevaluación. "Podría llegar a ocurrir que estemos frente a una burbuja", concluyó, aunque reconoció que resulta imposible determinar cuándo o si esos precios eventualmente corregirán.