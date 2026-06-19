Christian Russo sobre la cosecha récord de trigo: "Tenemos una campaña como hace muchos años lo estábamos esperando"

El sector agropecuario argentino atraviesa un momento de fuerte optimismo tras una campaña marcada por rendimientos excepcionales en los principales cultivos. Christian Russo, ingeniero agrónomo de la Bolsa de Comercio de Rosario, destacó que la producción de trigo, soja y maíz superó ampliamente las expectativas iniciales gracias a condiciones climáticas favorables.

Según explicó, el trigo fue uno de los grandes protagonistas del ciclo agrícola. "Estamos terminando una cosecha que es una gran, gran noticia para la Argentina", afirmó. En ese sentido, recordó que las estimaciones iniciales rondaban los 20 millones de toneladas, pero finalmente la producción se acercó a los 30 millones.

Además, destacó el desempeño del maíz y la soja, cuyos rindes terminaron superando los pronósticos más conservadores. Para Russo, la clave estuvo en las lluvias registradas durante momentos decisivos del ciclo productivo.

Los rindes compensaron la baja rentabilidad

Consultado sobre el impacto de los costos de producción, las retenciones y el aumento de insumos como fertilizantes y combustibles, Russo reconoció que los márgenes fueron ajustados para gran parte de los productores. "Es una campaña que, como vos decís, margen muy escasos y que se salva por los kilos", explicó. El especialista señaló que los rendimientos alcanzados estuvieron muy por encima de los valores habituales, especialmente en trigo, donde se registraron promedios superiores a los 60 quintales por hectárea.

"Tuvimos un promedio que superó los 60 quintales, algo inédito", remarcó. Sin embargo, aclaró que no todas las regiones tuvieron el mismo desempeño y mencionó que algunas zonas del noreste bonaerense sufrieron mayores dificultades por la falta de agua, afectando la rentabilidad final.

A pesar de ese escenario, insistió en que el elevado volumen cosechado permitió compensar buena parte de las dificultades económicas enfrentadas por el sector.

Expectativas positivas para el trigo y los precios internacionales

De cara a la nueva campaña, Russo se mostró optimista por la combinación de factores que hoy favorecen la actividad agrícola. La baja en el precio de la urea, la buena humedad en los perfiles de suelo y las perspectivas climáticas asociadas al fenómeno El Niño generan expectativas alentadoras.

"Se están alineando los planetas para una muy buena campaña", sostuvo. Además, explicó que existen expectativas de recuperación en los precios internacionales del trigo debido a problemas climáticos que afectan a países productores como Estados Unidos, Australia y Francia.

Finalmente, el ingeniero agrónomo fue contundente respecto del potencial de la próxima campaña. "Tenemos una campaña como hace muchos años lo estábamos esperando", aseguró, y agregó que el ciclo que comienza podría convertirse en un diferencial clave para la economía argentina y para el ingreso de divisas provenientes del agro.