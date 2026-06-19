Mundial 2026: el impacto económico impulsa a México y genera ingresos millonarios

La Copa del Mundo 2026 comenzó a mostrar sus primeros efectos económicos en México. Mientras la selección mexicana avanzó a la siguiente fase del torneo, el país experimenta un importante movimiento turístico y comercial que beneficia a distintos sectores de la economía.

Según explicó el periodista Enrique Hernández, las celebraciones se multiplicaron en Ciudad de México tras los triunfos deportivos y la llegada masiva de visitantes extranjeros. "Ha habido dos días de fiesta en la Ciudad de México", afirmó al describir el clima que se vive en las principales zonas turísticas y comerciales de la capital.

El periodista destacó que el FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo se convirtió en uno de los grandes motores de consumo. "Solo en el Zócalo de la Ciudad de México ha generado al menos 20 millones de dólares", aseguró. Miles de personas asisten diariamente para seguir los partidos en pantallas gigantes, generando un fuerte movimiento en comercios, gastronomía y servicios.

El Mundial como motor de crecimiento económico

Las expectativas económicas crecen a medida que la selección mexicana avanza en la competencia. Hernández citó estimaciones de especialistas que proyectan un mayor impacto positivo si el equipo alcanza instancias decisivas. "La economía crecerá aún más siempre y cuando la selección llegue más allá de los 16º en enfrentamientos", señaló. Además, explicó que una parte importante del crecimiento económico previsto para este año está directamente vinculada a la organización del Mundial.

El turismo también comenzó a reflejar el fenómeno. Tras algunos inconvenientes iniciales por protestas y problemas de tránsito, las calles de Ciudad de México empezaron a llenarse de visitantes de distintas nacionalidades. "Ya comenzó realmente a verse en las calles, en el metro, el arribo no sólo de turistas colombianos", indicó Hernández. Entre los visitantes mencionó ciudadanos de Europa, Asia y Estados Unidos, consolidando a México como uno de los principales centros de atracción del torneo.

Turismo, consumo y la pasión por el fútbol

El entusiasmo mundialista también impacta en el consumo masivo. Hernández reveló que México lideró la compra de álbumes y figuritas coleccionables en América Latina. "México fue el país que más compró álbumes Panini", destacó. Según precisó, se comercializaron alrededor de tres millones de álbumes antes del inicio del torneo, reflejando la magnitud del fenómeno futbolístico.

Además, señaló que figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo continúan despertando admiración entre los aficionados mexicanos. "Tanto Messi como Cristiano Ronaldo dividen hoy entre la multitudinaridad mexicana para apoyarlos", comentó.

Para Hernández, el Mundial representa mucho más que un evento deportivo. La combinación de turismo, consumo, entretenimiento y actividad comercial está generando un impulso económico significativo que podría profundizarse si México continúa avanzando en la competencia y mantiene el entusiasmo de millones de aficionados dentro y fuera de los estadios.