Lucas Carattini: “Argentina tiene mucho margen para seguir comprimiendo el riesgo país”

En diálogo con Canal E, el economista y analista de mercados Lucas Carattini sostuvo que la mejora de los activos argentinos responde a una mayor confianza en la capacidad de pago del país, aunque advirtió que la recuperación económica aún no llega plenamente a la actividad y al empleo.

“Es cierto que los bancos, y las acciones argentinas en general, tuvieron una recuperación más que interesante desde los mínimos que fueron marcando las últimas semanas”, afirmó.

El analista destacó que los balances de las entidades financieras muestran señales alentadoras y explicó que “se nota una cierta estabilidad en lo que son sobre todo las carteras de créditos”, un factor que está modificando la percepción sobre el sector.

Mejora en la deuda y confianza en el cumplimiento de pagos

Al analizar la recuperación de la renta fija argentina, Carattini señaló que los inversores volvieron a enfocarse en la capacidad de repago del país más que en las disputas políticas coyunturales. “Hoy se analiza pura y exclusivamente la capacidad de repago que tiene el país y la voluntad de pago”, remarcó.

En esa línea, consideró que existe un consenso cada vez más amplio sobre la necesidad de honrar los compromisos financieros. “Está muchísimo más establecida e insertada la idea de que la Argentina tiene que cumplir con sus compromisos”, sostuvo.

Incluso mencionó que distintas administraciones provinciales han mantenido un comportamiento consistente frente a sus obligaciones financieras. Según explicó, ese cambio de percepción contribuyó a la recuperación de los bonos soberanos y provinciales.

La deuda baja, pero la economía real sigue siendo el desafío

Más allá de la estabilidad macroeconómica, Carattini advirtió que el principal desafío sigue estando en la actividad económica cotidiana. “Tenés buenos datos macros, sobre todo estabilidad macro, pero te falta un poco la micro”, resumió.

El economista consideró que el empleo y el consumo continúan siendo las variables más rezagadas del proceso de recuperación. “Lo que le falta mucho apuntalar al Gobierno es la micro, el tema de la generación de empleo”, enfatizó.

Sin embargo, descartó un escenario crítico y sostuvo que existen condiciones para una mejora gradual. “No creo que estemos en una crisis terminal ni en una situación de problema extremo”, afirmó.

Respecto del mercado de deuda, Carattini sostuvo que Argentina aún tiene espacio para reducir significativamente el riesgo país. “Yo diría que la Argentina tiene mucho margen de seguir comprimiendo el riesgo país”, indicó.

A su entender, una eventual colocación internacional de deuda podría acelerar ese proceso y enviar una señal positiva a los inversores globales. Además, aseguró que actualmente existen condiciones favorables tanto desde el punto de vista financiero como por el interés de los mercados internacionales en los activos argentinos.