ATSA denuncia sueldos incompletos y paro de 4 horas: “El trabajador no puede ser el financiador del sistema”

El conflicto en clínicas privadas de Córdoba se profundizó en las últimas horas tras la confirmación de medidas de fuerza por parte de ATSA, en el marco de reclamos salariales y la falta de actualización de la paritaria nacional.

El secretario gremial del sindicato, Gonzalo Flores, explicó que la situación se agravó por la ausencia de acuerdo a nivel nacional y el incumplimiento de pagos en distintas instituciones del sector. “Ya tenemos una paritaria vencida desde mayo y no hay acuerdo a nivel nacional. La parte empresarial no cerró nada y probablemente vayamos a una medida de fuerza esta semana”, sostuvo.

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Flores detalló que el conflicto alcanza a varias instituciones del mismo grupo empresario, entre ellas el Sanatorio Concacagua, el Sanatorio Santo Tomás y el laboratorio Biolap. “Están adeudando el 65% del sueldo y sumas no remunerativas desde mayo de 2025 hasta la actualidad”, afirmó.

Según precisó, la deuda acumulada por trabajador es significativa: “Estamos hablando de alrededor de 870 mil pesos por cada trabajador, más el 65% del salario de mayo”.

“El trabajador no puede ser el financiador del sistema”

El dirigente gremial cuestionó el funcionamiento económico del sector y apuntó contra la responsabilidad empresarial en el conflicto. “El riesgo empresarial lo tiene que asumir el empresario, no el trabajador”, señaló Flores.

También describió el impacto directo en los trabajadores: “Hay gente que cobró apenas el 35% del sueldo y no puede pagar alquiler, alimentos ni transporte”.

Como consecuencia del conflicto, ATSA inició un paro de 4 horas por turno que comenzó este viernes por la mañana en distintas instituciones. Flores aclaró que se mantienen guardias mínimas y atención de urgencias, aunque se cancelaron prestaciones programadas.

“Se han cancelado cirugías programadas y turnos de alta complejidad”, explicó.

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El dirigente también vinculó la crisis con demoras en los pagos de obras sociales y programas nacionales como PAMI, que impactan en la cadena de financiamiento del sistema privado. “El problema es que los pagos llegan tarde y eso rompe toda la cadena del sector”, sostuvo.