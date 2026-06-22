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ATSA denuncia sueldos incompletos y paro de 4 horas: “El trabajador no puede ser el financiador del sistema”

El secretario gremial de ATSA, Gonzalo Flores, advirtió en diálogo con Punto a Punto Radio 90.7 FM que hay instituciones de salud privada con salarios adeudados, sumas no remunerativas impagas y falta de acuerdo paritario a nivel nacional. El gremio ya aplica medidas de fuerza y hay cancelación de turnos.

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Perfil Redacción Córdoba
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El conflicto en clínicas privadas de Córdoba se profundizó en las últimas horas tras la confirmación de medidas de fuerza por parte de ATSA, en el marco de reclamos salariales y la falta de actualización de la paritaria nacional.

El secretario gremial del sindicato, Gonzalo Flores, explicó que la situación se agravó por la ausencia de acuerdo a nivel nacional y el incumplimiento de pagos en distintas instituciones del sector. “Ya tenemos una paritaria vencida desde mayo y no hay acuerdo a nivel nacional. La parte empresarial no cerró nada y probablemente vayamos a una medida de fuerza esta semana”, sostuvo.

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Flores detalló que el conflicto alcanza a varias instituciones del mismo grupo empresario, entre ellas el Sanatorio Concacagua, el Sanatorio Santo Tomás y el laboratorio Biolap. “Están adeudando el 65% del sueldo y sumas no remunerativas desde mayo de 2025 hasta la actualidad”, afirmó.

Según precisó, la deuda acumulada por trabajador es significativa: “Estamos hablando de alrededor de 870 mil pesos por cada trabajador, más el 65% del salario de mayo”.

“El trabajador no puede ser el financiador del sistema”

El dirigente gremial cuestionó el funcionamiento económico del sector y apuntó contra la responsabilidad empresarial en el conflicto. “El riesgo empresarial lo tiene que asumir el empresario, no el trabajador”, señaló Flores.

También describió el impacto directo en los trabajadores: “Hay gente que cobró apenas el 35% del sueldo y no puede pagar alquiler, alimentos ni transporte”.

Como consecuencia del conflicto, ATSA inició un paro de 4 horas por turno que comenzó este viernes por la mañana en distintas instituciones. Flores aclaró que se mantienen guardias mínimas y atención de urgencias, aunque se cancelaron prestaciones programadas.

“Se han cancelado cirugías programadas y turnos de alta complejidad”, explicó.

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El dirigente también vinculó la crisis con demoras en los pagos de obras sociales y programas nacionales como PAMI, que impactan en la cadena de financiamiento del sistema privado. “El problema es que los pagos llegan tarde y eso rompe toda la cadena del sector”, sostuvo.

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