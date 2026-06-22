Espert presentó un contrato falso para justificar los 200 mil dólares de Machado, según la fiscalía

La fiscalía federal de San Isidro considera que José Luis Espert utilizó un documento apócrifo para explicar el origen de 200 mil dólares que recibió del empresario Federico “Fred” Machado en el marco de su campaña como candidato a presidente. Se trata del contrato de consultoría con la empresa minera guatemalteca Minas del Pueblo S.A., teóricamente dirigida por Machado. La Justicia comprobó que el exdiputado libertario nunca viajó a Guatemala, y que las minas relacionadas con esa empresa nunca estuvieron operativas.

El fiscal Fernando Domínguez pidió la indagatoria del exdiputado libertario por lavado de activos, entendiendo que el dinero acercado por Machado, condenado en Estados Unidos, provendría del narcotráfico. También solicitó investigar a su contador, Mariano Cosentino y a la firma Varianza S.A., creada en 2019 por Espert y su esposa, María Mercedes González. Los bienes del matrimonio ya estaban bajo inhibición general por orden del juez Lino Mirabelli.

La sospechosa transferencia de Fred Machado a Espert tras un contrato fantasma

Espert recibió la transferencia en enero de 2020 en una cuenta en Morgan Stanley no declarada ante el ARCA. El envío provenía de la empresa Wright Brothers Aircraft Title Inc., una organización criminal transnacional investigada en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude aeronáutico: vendían aviones inexistentes o inoperables por miles de dólares. La titular de la empresa era Debra Lynn Mercer-Erwin, socia de Fred Machado, quien fue condenada a 16 años de prisión. El propio Machado también se declaró culpable de los delitos de conspiración, fraude reiterado y lavado de activos tras la extradición de Interpol a Estados Unidos.

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Espert justificó esos fondos aduciendo que se trataba de un pago de la minera Minas del Pueblo S.A., en el marco de un proyecto mayor por un millón de dólares. Según se lee en el contrato presentado, Espert se comprometía a realizar tareas de análisis de mercado, asesoramiento refinanciación de deudas y plan estratégico para la empresa. Pero no se pudo encontrar facturas de exportación ni ninguna prueba de que Espert haya avanzado en ese trabajo de consultoría.

En el escrito, el fiscal Domínguez afirma: "Solo existe un contrato que reza haberse celebrado en un lugar en el que no se encontraba ninguna de las partes que lo suscribió, y en la ausencia de todo tipo de antecedentes que permitiese suponer que el contrato versaría sobre un objeto de real cumplimiento”.

Cómo blanqueó Espert el dinero a través de la compra de autos y un fideicomiso

A partir del análisis de mensajes de WhatsApp, documentos bancarios y archivos digitales secuestrados al contador, la fiscalía reconstruyó cómo 200 mil dólares provenientes de una empresa vinculada al narcotráfico se blanquearon a través de la compra de autos de lujo y un fideicomiso en Costa Esmeralda, en la provincia de Buenos Aires.

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Espert adquirió un BMW y luego un Lexus de casi 130.000 dólares. Además, su esposa suscribió un fideicomiso en Costa Esmeralda por más de 200 millones de pesos. Los audios de WhatsApp entre sus contadores revelan cómo discutían alternativas impositivas para encuadrar los fondos, y finalmente optaron por no declarar nada ante las autoridades. En las conversaciones también aparece Espert coordinando cómo justificar sus ingresos y consumos.

El fiscal encuadró las operaciones en las tres etapas clásicas del lavado: colocación, estratificación e integración. No se descarta que Espert haya recibido sumas adicionales, ya que el contrato mencionado superaba ampliamente los 200.000 dólares.

MB/ML