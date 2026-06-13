Nicolás del Caño aseguró que Adorni "viene mintiendo descaradamente acerca de su patrimonio" y afirmó que seguirá luchando para echarlo

Nicolás del Caño, diputado nacional del PTS-Frente de Izquierda, habló en Lanús, durante una reunión de militantes y simpatizantes, de la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que decidió sumarse al régimen de Inocencia Fiscal mientras está siendo investigado por supuesto enriquecimiento ilícito. El legislador afirmó: “Las explicaciones que dio Adorni esta semana dejaron más claro aún que viene mintiendo descaradamente acerca de su patrimonio. Con sus argumentos se convirtió en el hazmerreír del país”.

Comités del PTS-Frente de Izquierda

Y agregó que está “perdiendo el apoyo incluso de quienes vienen respaldando al Gobierno. Vamos a seguir insistiendo con nuestro proyecto de moción de censura y echar al jefe de Gabinete. Los que se nieguen serán parte del encubrimiento para garantizarle impunidad”.

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Cuando le preguntaron más detalles sobre la moción de censura que presentó su bloque, el legislador aseguró que “ya lo veníamos sosteniendo anteriormente, habíamos planteado la convocatoria a una sesión, pero no tuvimos el respaldo de algunos bloques de la oposición".

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Y explicó: "En nuestro caso planteamos esta moción previamente incluso al escándalo que involucra a Adorni por sus mentiras sobre su patrimonio, porque hay leyes votadas por el Congreso que el Gobierno no está cumpliendo".

Para luego detallar que "si el Congreso, a partir de una interpelación considera que él está en un incumplimiento de los deberes de funcionario público es una causal para removerlo directamente. Lo mismo si se considera su enriquecimiento ilícito y sus mentiras”.

Sobre la Ley de Inocencia Fiscal a la que se acogieron Adorni, José Luis Espert y otros funcionarios, del Caño rememoró que “con mi compañera Myriam Bregman y el resto de la izquierda la rechazamos de plano desde que se presentó para ser tratada a fin de 2025, ya que no solo promueve la evasión, sino que facilita el blanqueo del narco y otros delitos".

Para luego afirmar: "Acá no se trata de un pequeño ahorrista, sino de montos que involucran al gran delito. Hasta se anotó el narcodiputado José Luis Espert, que es quien promovió la ley”.

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Contra el plan de ajuste de Milei

Nicolás del Caño habló sobre el encuentro del que participó en Lanús y otros lugares de Argentina: “Estamos llevando adelante comités en todo el país junto a trabajadores y trabajadoras, jóvenes, estudiantes, jubilados, referentes culturales y activistas de distintos ámbitos, donde queremos debatir cómo intervenir para frenar el plan de ajuste de Milei y el FMI, y construir una alternativa desde abajo”.

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Y adelantó: “Proponemos lanzar un movimiento por un nuevo partido de la clase trabajadora, tomando en cuenta el enorme apoyo y reconocimiento que estamos teniendo junto con Myriam a nivel nacional”.