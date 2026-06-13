Zago confirmó que dará quórum para interpelar a Adorni: "Nos sentimos tomados de boludos"

La crisis política que atraviesa el Gobierno por la situación de Manuel Adorni y las denuncias sobre su patrimonio sumó un nuevo capítulo este sábado. El diputado nacional Oscar Zago confirmó que el bloque MID dará quórum para tratar la interpelación contra el jefe de Gabinete y cuestionó con dureza las explicaciones que brindó hasta ahora el funcionario.

"Vamos a dar quórum y vamos a acompañar para que por lo menos se haga venir para una interpelación", afirmó el legislador. En ese contexto, sostuvo que en su espacio se sienten "muy tomados de boludos" por las versiones que Adorni presentó ante los diputados.

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Zago fue uno de los aliados que acompañaron al oficialismo durante buena parte de la gestión libertaria. Sin embargo, el deterioro del vínculo quedó expuesto en los últimos días a medida que avanzó la polémica por los viajes, los ahorros y las propiedades atribuidas al jefe de Gabinete.

El dirigente aseguró que el problema no pasa únicamente por las denuncias, sino por lo que considera una sucesión de contradicciones en las explicaciones del funcionario. Según planteó, Adorni sostuvo versiones diferentes en entrevistas periodísticas, en declaraciones públicas y en su paso por el Congreso.

"Vino y nos mintió", lanzó Zago. Luego profundizó sus cuestionamientos al señalar que el jefe de Gabinete "decía una cosa en un programa y otra distinta en otro", mientras que a los diputados les transmitía una versión diferente sobre los mismos hechos.

Crecen las dudas sobre la continuidad de Adorni

Pese a las críticas, Zago aclaró que no está a favor de impulsar una destitución. Para el legislador, la salida de Adorni debería producirse por decisión propia o del Gobierno, sin necesidad de avanzar con mecanismos parlamentarios más extremos.

"Se tiene que ir solo, no hay que removerlo", afirmó. Con esa frase buscó diferenciar la discusión sobre la permanencia del funcionario de la necesidad de que comparezca ante el Congreso para responder preguntas de la oposición y de los bloques dialoguistas.

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El diputado también se mostró escéptico respecto de una eventual moción de censura. A su entender, el oficialismo conserva un volumen de legisladores suficiente para bloquear una iniciativa de ese tipo, por lo que considera improbable que prospere una ofensiva parlamentaria para desplazar al jefe de Gabinete.

Sin embargo, Zago cree que la discusión podría resolverse antes de llegar al recinto. Según su análisis, el Gobierno buscaría evitar que el caso continúe escalando y termine generando un costo político aún mayor para la administración de Javier Milei.

Por eso se animó a hacer una predicción. El legislador sostuvo que Adorni podría abandonar su cargo antes de la sesión prevista para el próximo 23 de junio, una hipótesis que comenzó a circular con fuerza en distintos sectores de la política.

Además, cuestionó que el tratamiento del tema haya sido fijado para dentro de varios días. "¿Por qué le damos tanto tiempo?", se preguntó, al sugerir que la demora beneficia al funcionario y le permite ganar margen para negociar una salida alternativa.

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Las declaraciones de Zago agregan presión sobre la Casa Rosada en un momento delicado. La decisión de un bloque aliado de garantizar quórum para la interpelación constituye una señal política relevante y refleja que las explicaciones del Gobierno ya no alcanzan para contener el malestar entre algunos de sus socios parlamentarios.

Con la sesión convocada para el 23 de junio y las dudas sobre el futuro de Adorni creciendo día a día, el oficialismo enfrenta una semana clave. La incógnita ya no pasa solamente por lo que pueda ocurrir en Diputados, sino por si el jefe de Gabinete llegará o no a esa fecha todavía en funciones.

RG/DCQ