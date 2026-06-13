La escuela de La Libertad Avanza

“Queremos llevar adelante el modelo del presidente Milei en la Ciudad”. La frase fue pronunciada por Karina Milei durante el acto de lanzamiento de la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Con esa declaración dejó en claro que el partido liderado por el presidente Javier Milei se prepara para disputar el poder en el distrito y está dispuesto a desafiar al PRO en su principal bastión político. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia de Manuel Adorni, quien había sido designado director del centro de formación en enero pasado.

Cuando el Jefe de Gabinete se posicionaba como candidato indiscutible para gobernar la Ciudad en representación del espacio libertario, Karina Milei le había otorgado la responsabilidad de crear cuadros políticos que pudieran integrar la lista de candidatos para las elecciones de 2027. “En este ámbito tan líquido como el político y social hay cambios cada cinco minutos”, deslizó a PERFIL una fuente cercana a la secretaria general de la Presidencia.

Karina Milei en la inauguración de la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza en CABA

La declaración es atinada, ya que en enero tampoco se pensaba como “enemiga” o una aliada distanciada a la otra gran ausente que tuvo el lanzamiento de la Escuela de Dirigentes libertarios: Patricia Bullrich. La senadora viene de un mes ríspido en el que intenta despegarse —sin romper— de LLA. “Bullrich está en una estrategia para recuperar el voto del PRO, pero dentro del mileísmo”, señala una fuente cercana a Pilar Ramírez, la figura que terminó recogiendo la dirección política de la academia libertaria. La dirección pedagógica, en tanto, estará a cargo de un académico de las Ciencias Sociales.

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De extrema cercanía con Karina Milei, Ramírez es la persona en quien la hermana del Presidente deposita toda la fe para lograr que CABA se pinte de violeta, y no de amarillo, como sucede hace dos décadas. La misma fuente explica que Bullrich “tiene que hacer un delicado equilibrio” ya que “no hay chance para ella fuera del mileísmo”.

Lo mismo consideran desde el PRO: “Patricia no puede volver al partido. No porque ella no quiera, sino porque nuestros militantes no la quieren a ella”.

En este contexto se suma una cuestión de alta complejidad para LLA: la demorada y opaca declaración jurada de Adorni. El jefe de ministros cumplió tardíamente con lo que Bullrich había pedido públicamente. Presentó la información sobre su patrimonio justo un día antes del comienzo del mundial. La jugada fue calificada por un miembro del oficialismo como “carente de picardía”, y agregó que “el sentido común dice que Adorni ya no puede ser candidato a nada”.

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Es una baja grave para el espacio libertario, porque Ramírez no tiene ni el nivel de conocimiento ni el peso político que tenía el Jefe de Gabinete antes de arrastrar errores y quedar atrapado en una controversia que toca una fibra sensible para el mileísmo: la moral como política de Estado.

Karina Milei junto a Pilar Ramírez en la inauguración de la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza CABA

Una escuela de cuadros políticos que no formará cuadros políticos

Con ese escenario, la Escuela de Dirigentes de LLA intentará funcionar como “una escuela que apunta a la práctica”, ya que el objetivo es “sumar gente rápido para integrar las listas el año que viene”.

Esto plantea algunos interrogantes. En primer lugar, ¿cuánto tiempo lleva formar un cuadro político? Ante esto, desde el entorno de Pilar Ramírez indican que “la gente que salga de la escuela no va a ser un cuadro político, porque eso lleva diez años, o más”, pero recalcan que al menos servirá para “subir el piso” de varios militantes que ya tienen alguna experiencia en cuanto a activismo.

El plan de estudio del centro de formación se apoya en tres ejes: Gestión y Liderazgo, que incluye administración pública moderna, gestiones inteligentes y herramientas para liderar gobiernos locales; Economía y Finanzas, donde se dictará análisis de macroeconomía, planes de estabilización y finanzas municipales; Debate y Comunicación, cuyas materias serán técnicas de comunicación estratégica y oratoria para dirigentes y equipos técnicos; y Estrategia Política, donde se estudiará análisis de las estructuras del Estado y competencia en los poderes públicos.

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La modalidad de estudio será híbrida, intercalando clases virtuales y presenciales en su sede ubicada en el barrio de Recoleta, en la intersección de avenida Santa Fe y avenida Pueyrredón. La duración de la capacitación será de once clases obligatorias más un exámen final. “Seremos estrictos en cuanto a las asistencias y la aprobación del exámen final”, señaló una fuente que integra el plantel docente de la escuela.

Puntualmente, la Escuela de Dirigentes ya contaría con “sesenta personas que apuntamos a incorporar en 2027 en el rol de jefes comunales o asesores”. No serán cuadros, admiten, pero “sabrán armar un presupuesto, presentar un proyecto legislativo y tendrán herramientas para llevar adelante algunas funciones de gobierno”.

Consultado por PERFIL respecto al impacto político de la situación de Adorni, un asesor de comunicación de LLA señala que “todos los funcionarios son fusibles”, que la situación de Adorni “perjudica” pero que “si la economía funciona y el Estado se achica para ser más efectivo, ganamos”. Un optimista, sin dudas.

Pilar Ramírez en la inauguración de la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza en CABA

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La tesis de que “la gente vota con el bolsillo” es mencionada por otra fuente de confianza de Karina Milei a PERFIL. Parece una frase fría, pero es a lo que se aferran por estas horas en prácticamente todo el oficialismo. El problema, de todas maneras, sigue radicando en las ramificaciones que el caso Adorni pueda tener. No todos los dirigentes están de acuerdo con la continuidad del funcionario en su cargo. “Los cuestionamientos de Manuel son jurídicos pero también políticos”, afirma un asesor legislativo de LLA a este medio, aunque termina mostrando sumisión frente a las decisiones de los hermanos Milei: “Es una decisión política”.

Desde el círculo de Bullrich, en tanto, no muestran ni excesiva euforia ni excesiva preocupación. Se mantienen alertas, niegan que la senadora tenga definido ser candidata a presidente, pero confirman que, desde su punto de vista, Adorni “debería renunciar por lealtad al Presidente” porque “el daño puede salirse de control”.

Algunas dudas permanecen en el aire. Cuál es el punto que el presidente Milei toma como escenario de pérdida de control, y por otra parte, qué efectos judiciales tendría la salida de “un fusible” tan relevante como Adorni en otras causas como la de ANDIS y $Libra. Cuando se consulta sobre esas dos investigaciones, todas las fuentes coinciden en mantener silencio.