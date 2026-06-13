Luego de haber puesto a varios con los pelos de punta, sobre todo a Manuel Adorni, preguntando en su cuenta de X ¿cuándo asumía Sandra Pettovello como jefa de Gabinete?, el inefable Jorge Asís apareció de nuevo este sábado 13 de junio en redes para hacer un breve 'detalle' del 'sustancial dilema' que enfrentar los hermanos Milei con Patricia Bullrich, 'a quien siempre llama 'La Montonera del Bien', cuyos 70 años no solo valen por menos, sino que la encuentran arriba en casi todas las encuestas de imagen.

"Se muestran sonrientes, le celebran el 70 aniversario, pero Los Milei están intolerablemente aturdidos por las diferenciaciones progresivas de Patricia, la Montonera del Bien", comenzó el mensaje del periodista y escritor en X, señalando luego que Bullrich "se ha tranformado en el sustancial dilema del Gobierno de Consultores que se obstina en ser reelecto", como suele llamar Asís al Ejecutivo libertario, pero al que dedica su ironía más feroz es al alicaído jefe de Gabinete "Manolo Adorni, El Descuidista, que en la cumbre de corruptos de verdad no podría cebar mate".

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Luego avanza sobre los roces Milei-Bullrich, una pulseada por etapas que ha tenido ya varios capítulos en las últimas semanas, desde que la senadora pidió que apareciera de una vez la dichosa declaración jurada de Adorni, luego se separó de la orden de los Milei de no aprobar el pleigo de la jueza Verónica Michelli, alegando una sensible 'objeción de conciencia', y de ese cuadro en procaso Asís señala que "En la mutual La Libertad Avanza, las explícitas distancias de Patricia con el Tertuliano (como le dice a Milei en sus columnas) preocupan más que las trifulcas administrativas de cajas entre los celestiales de Santiago, El 'Neo Giacomini', con los territoriales de Karina, 'La Guantanamera'".

El posteo de Asís del jueves, sobre Pettovello, también había dado que hablar.

Finalmente Asís concluye este sábado que "El dilema Milei-Bullrich pudo haberse atenuado durante la penúltima bilateral cínicamente tensa registrada para distribuir entre los medios la foto apaciguadora", en alusión primero a la foto que publicaron Karina sonriente y Bullrich de costado, y la de este viernes del cumpleaños número 70 de 'La Montonera del Bien', para concluir deslizando que "trasciende que Patricia le sugirió a Karina que aplacaría su perversidad si le aseguraban la vicepresidencia, pero La Guantanamera que decide conoce lo suficiente de poder para reaccionar con sensatez al comunicarle a la flamante septuagenaria que mide que semejante pretensión no podía ser posible".

Ondas de amor y redes: la foto que difundieron Karina Milei y Bullrich luego de los roces por Adorni y la jueza Michelli.

Cerraba, como es de estilo en los mensajes del autor de 'Flores robadas en los jardines de Quilmes' con su sello: "Ampliaremos".

HB