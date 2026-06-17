La Justicia pidió la indagatoria de José Luis Espert por una causa de presunto lavado de dinero

La Fiscalía de San Isidro pidió formalmente la declaración indagatoria de José Luis Espert en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero. El requerimiento fue presentado ante el juez federal que interviene en el expediente y también alcanza a un contador público y a la firma Varianza S.A., vinculada al economista.

La investigación se concentra en una transferencia de al menos US$200.000 que habría sido enviada desde una cuenta en Estados Unidos asociada al empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado, quien actualmente se encuentra detenido en ese país tras admitir delitos de fraude y lavado de activos ante la Justicia de Texas.

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Además del origen de esos fondos, los investigadores analizan si existió alguna relación entre ese dinero y el financiamiento de la campaña presidencial que Espert encabezó en 2019.

La explicación de Espert bajo la lupa

El exdiputado sostuvo públicamente que los fondos recibidos correspondían a un contrato de consultoría relacionado con una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía puso en duda esa versión luego de reunir elementos que, según la investigación, no respaldarían el acuerdo informado.

Entre los puntos observados, los investigadores señalaron que Espert no habría viajado a Guatemala y que las explotaciones mineras mencionadas en la documentación presentada no registrarían actividad compatible con los servicios profesionales que habrían sido contratados.

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A partir de esas inconsistencias, el Ministerio Público consideró necesario avanzar con una declaración indagatoria para que el dirigente liberal explique formalmente el origen, destino y justificación de los fondos investigados.

También investigan una empresa y a un contador

El pedido judicial incluye a Varianza S.A., una sociedad vinculada a Espert, por la presunta utilización de documentación contable destinada a justificar el origen del dinero bajo investigación.

Asimismo, la fiscalía solicitó que sea citado a indagatoria Mariano Cosentino, contador del exlegislador, por su posible participación en las operaciones analizadas dentro del expediente.

Ahora será el juez federal de San Isidro quien deberá resolver si hace lugar a los pedidos formulados por la fiscalía y convoca a los involucrados a prestar declaración.

Bienes congelados y avance de la causa

Mientras la investigación continúa, Espert mantiene congelados sus bienes por orden judicial. La medida le impide vender propiedades o disponer libremente de fondos depositados en cuentas bancarias, salvo aquellas sumas autorizadas para afrontar gastos cotidianos.

La causa tomó nuevo impulso luego de la situación judicial de Machado en Estados Unidos. Para los investigadores, el vínculo entre ambos y las transferencias registradas constituyen elementos centrales para determinar si existieron maniobras destinadas a otorgar apariencia legal a fondos cuyo origen está bajo sospecha.

LB