Nueva Unidad de Control de la noche: La Cámara empresarial respaldó los controles municipales tras el caso Wachitas

La Cámara de Empresarios de Discotecas y Afines de Córdoba (CEDYAC) respaldó este lunes la respuesta del municipio ante los hechos que derivaron en la creación de la Unidad Ejecutora Mixta de Coordinación y Prevención para la Seguridad Pública. El comunicado, difundido este lunes llega en el marco del caso Agostina Vega y las consecuencias institucionales que generó en el control de la actividad nocturna en el bar Wachitas.

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La entidad empresarial valoró que la nueva unidad integre al ministerio de Seguridad, la Policía de la Provincia, universidades, colegios profesionales y cámaras del sector junto al Ente de Fiscalización y Control municipal. Para la CEDYAC, esa articulación "representa una herramienta fundamental para fortalecer los mecanismos de supervisión, profundizar la revisión de las habilitaciones vigentes y avanzar en la necesaria actualización de las normativas que regulan la actividad nocturna".

La noche formal frente a la clandestinidad

El comunicado traza una línea nítida entre dos realidades del sector. Por un lado, los locales habilitados, con controles permanentes y encuadrados en la normativa vigente, donde —según la cámara— "miles de jóvenes y adultos disfrutan cada fin de semana de propuestas recreativas seguras". Por otro, lo que el texto describe sin eufemismos: "espacios nocturnos oscuros, turbios, prostibularios, vinculados a actividades non sanctas, clandestinos, irregulares o con habilitaciones que nada tienen que ver con sus objetivos reales".

La CEDYAC sostuvo que esos establecimientos no sólo perjudican a quienes trabajan dentro del marco legal, sino que también ponen en riesgo "la seguridad y la integridad de las personas".

Transparencia y legalidad como ejes del sector

La entidad reafirmó su posición: "La transparencia, la legalidad y el cumplimiento irrestricto de las normas constituyen pilares esenciales para el desarrollo de una actividad responsable". No es una declaración nueva en el rubro, pero adquiere otro peso en el contexto actual, cuando el municipio aceleró inspecciones y la opinión pública puso el foco en las condiciones de funcionamiento de los locales de la Ciudad.

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La cámara también destacó el aporte del sector en términos económicos y laborales, al señalar que la actividad nocturna formal es un espacio respaldado por "la inversión, la generación de empleo y el compromiso permanente de los empresarios del sector".

Más allá del respaldo a lo actuado, el comunicado contiene una demanda implícita: que el Estado profundice las acciones contra los locales que funcionan por fuera de la ley. El texto pide "erradicar definitivamente" esos espacios y no sólo regularlos o intimarlos.

La CEDYAC se ofreció a trabajar junto a las autoridades y al resto de los actores del sector, con el argumento de que "el fortalecimiento institucional, el control eficiente y las reglas claras son las herramientas necesarias para consolidar una vida nocturna segura, moderna y transparente".

La Unidad Ejecutora Mixta

La creación de la Unidad Ejecutora Mixta fue la respuesta del Departamento Ejecutivo Municipal tras el homicidio de Agostina Vega, que expuso fallas en los controles de personal y habilitaciones de locales nocturnos. Desde entonces, el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal aceleraron la revisión de las licencias del sector y abrieron un debate más amplio sobre la regulación de la vida nocturna en Córdoba.

La participación de universidades y colegios profesionales en esa unidad apunta a sumar criterio técnico al proceso de fiscalización, que hasta ahora recaía principalmente en el Ente de Fiscalización y Control.

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