Denuncias, audios explosivos y contratos frenados: la crisis de FAdeA escala

La crisis que atraviesa la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) sumó en las últimas semanas nuevos elementos que profundizaron la tensión dentro de una de las empresas estratégicas del Estado nacional. A los históricos problemas vinculados a la falta de definiciones sobre contratos con la Fuerza Aérea Argentina, se agregaron denuncias por incorporaciones de personal cercano a la actual conducción, audios comprometedores que circulan entre trabajadores y cuestionamientos sobre la orientación que el Gobierno le asigna a la planta cordobesa.

El conflicto dejó de estar circunscripto a los talleres y oficinas de la fábrica ubicada en Córdoba capital. La protesta impulsada por el Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos (STA) ya cuenta con el respaldo de la CGT Regional Córdoba y de otros gremios, entre ellos el Suoem, que participaron de movilizaciones frente al establecimiento. En paralelo, crece la posibilidad de que las medidas de fuerza se trasladen al edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa, donde los trabajadores evalúan realizar un acampe para visibilizar sus reclamos.

La conducción sindical, encabezada por Marcelo Bertorello, sostiene que la gestión de Julio Manco no logró revertir la caída de actividad, la incertidumbre sobre proyectos estratégicos ni la falta de respuestas a planteos que fueron elevados al Ministerio de Defensa meses atrás. Según señalaron, aún esperan una contestación formal a una nota presentada a principios de marzo en la que detallaban cada uno de los problemas que hoy alimentan el conflicto.

Los audios que encendieron las alarmas

Uno de los episodios que más ruido generó dentro de la empresa fue la difusión de un audio atribuido al presidente de FAdeA. La grabación se vincula con la incorporación de Martina Yacobiti, quien se desempeñó en áreas de ceremonial durante la gestión de Mauricio Macri y cuya contratación despertó cuestionamientos entre trabajadores y representantes sindicales.

Según distintas fuentes internas, la incorporación habría sido gestionada con discreción y sin precisiones claras sobre las tareas que desempeñaría. El contenido del audio, en el que se solicita limitar la cantidad de personas involucradas en el proceso, alimentó sospechas sobre posibles mecanismos de favoritismo dentro de una empresa estatal sometida a permanentes exigencias de transparencia.

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Las críticas también alcanzan a otros nombramientos vinculados a personas del círculo profesional de Manco. Entre ellos aparecen Guillermo Ballesteros y Miguel Lucifora, exdirectivos de Aerolíneas Argentinas incorporados como asesores. Para los sectores gremiales, estos movimientos refuerzan la percepción de que FAdeA se convirtió en una estructura atravesada por vínculos personales más que por criterios técnicos.

Un caso que compromete controles aeronáuticos

Las controversias no terminan allí. Otra situación bajo observación involucra trabajos realizados sobre una aeronave privada cuya gestión habría sido canalizada a través de Flight Edge, una empresa vinculada a Cristian Cuba, actual director nacional de Seguridad Operacional de la ANAC.

La particularidad del caso radica en que el funcionario ocupa un cargo con responsabilidad directa sobre la supervisión de los talleres aeronáuticos del país, entre ellos el de FAdeA. La situación abrió interrogantes sobre posibles incompatibilidades y conflictos de interés.

A ello se suma una observación técnica que generó preocupación entre especialistas. Según la documentación difundida, para tareas de pintura se habrían utilizado productos destinados originalmente al sector automotor y no materiales específicamente certificados para uso aeronáutico. La cuestión adquiere relevancia porque FAdeA obtuvo recientemente la certificación internacional FAA Part 145, una acreditación que exige rigurosos estándares de calidad y trazabilidad en todos los procesos.

Para expertos del sector, cualquier desviación respecto de esos protocolos puede afectar no sólo la imagen de la empresa sino también su posicionamiento internacional.

La discusión de fondo: qué lugar tendrá FAdeA

Más allá de las denuncias puntuales, la preocupación central dentro de la industria aeronáutica apunta a la falta de definiciones sobre el futuro de la fábrica. Desde la Cámara Argentina Aeronáutica y Espacial (CArAE) advierten que siguen sin resolverse contratos vinculados a la modernización de los aviones Pampa III y a los programas de mantenimiento de los Hércules C-130, dos actividades que históricamente sostuvieron buena parte de la capacidad productiva de la planta.

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La demora contrasta con los anuncios oficiales vinculados a la compra de los cazas F-16, presentada por el Gobierno como uno de los principales hitos de la política de defensa. En Córdoba, sin embargo, crece la sensación de que mientras se incorporan capacidades provenientes del exterior, se posterga el fortalecimiento de la principal industria aeronáutica nacional.

El debate excede a la actual gestión y remite a una discusión más profunda sobre el modelo de defensa que busca construir la Argentina. Especialistas del sector sostienen que las capacidades industriales estratégicas no desaparecen de manera abrupta, sino a través de procesos graduales de deterioro que incluyen la interrupción de proyectos, la pérdida de recursos humanos altamente capacitados y la falta de inversión tecnológica.

En ese marco, uno de los ejemplos más citados es la unidad de materiales compuestos de FAdeA, considerada entre las más avanzadas de América Latina. Según fuentes del sector, actualmente estaría operando muy por debajo de sus posibilidades, pese a que este tipo de tecnologías resulta fundamental para el desarrollo de drones, municiones inteligentes y nuevas plataformas utilizadas en los conflictos contemporáneos.