lunes 22 de junio de 2026
POLITICA
Presunto enriquecimiento ilícito

La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para avanzar en la interpelación a Manuel Adorni

Este martes 23 a las 14, la Cámara Baja se reunirá a pedido de la oposición para tratar pedidos relacionados con la situación patrimonial del jefe de Gabinete y presuntas irregularidades de su parte en el uso de fondos públicos. No hay certeza acerca de si habrá quórum para avanzar con la interpelación.

Manuel Adorni
Manuel Adorni | CEDOC
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La Cámara de Diputados sesionará este martes 23 desde las 14 para resolver si avanza o no en la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La sesión especial fue convocada por el diputado peronista Germán Martínez. El temario incluye seis proyectos de resolución que piden citar al jefe de Gabinete para que informe sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos, así como diversas cuestiones relacionadas con su situación patrimonial.

Tres de los seis proyectos incluyen que se establezca además la posibilidad de iniciar una moción de censura para que Adorni abandone su cargo. Por lo tanto, la Cámara deberá resolver si avanza en una interpelación e incluso en un proceso para destituirlo, en medio de la investigación sobre presunto enriquecimiento ilícito que lideran el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

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