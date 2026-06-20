La Justicia revisa la herencia que recibieron los hermanos Adorni: dudas sobre la veracidad del dinero y los bienes

La Justicia federal comenzó a profundizar el análisis sobre la herencia declarada por Manuel Adorni. El fiscal Gerardo Pollicita recibió el expediente completo de la sucesión de Jorge Adorni, padre del actual jefe de Gabinete, y busca determinar si existe concordancia entre los bienes y montos consignados en las declaraciones juradas del funcionario y la documentación obrante en la causa sucesoria.

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La investigación se da en paralelo al expediente que lleva adelante el fiscal Guillermo Marijuan sobre Francisco Adorni, hermano del funcionario y diputado bonaerense, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en sus declaraciones juradas.

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El foco de la pesquisa se concentra ahora en la herencia recibida por ambos hermanos y, especialmente, en la evolución patrimonial informada por Manuel Adorni durante los últimos años-

La evolución de la Declaración Jurada de Manuel Adorni

Según detallo Clarín, de la última declaración jurada correspondiente al período fiscal 2025, el jefe de Gabinete declaró un patrimonio total de 944 millones de pesos. Dentro de ese patrimonio, consignó bienes provenientes de una herencia valuados en 73 millones de pesos.

Sin embargo, uno de los puntos que despertó el interés de la fiscalía es la variación en los montos declarados bajo ese concepto. En la declaración patrimonial correspondiente a 2024, Adorni había informado una herencia valuada en 10.211.200 pesos. Un año más tarde, ese valor se incrementó en poco más de 62 millones de pesos, una diferencia que ahora busca ser explicada y contrastada con la documentación sucesoria.

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Para avanzar en la investigación, Pollicita solicitó acceder a todas las actuaciones relevantes vinculadas con la sucesión de Jorge Adorni y requirió especialmente información sobre bienes de origen familiar, dinero en efectivo y cualquier otro dato no reservado relacionado con el patrimonio heredado.

De acuerdo con el expediente sucesorio, el padre del funcionario murió en 2002 dejando una deuda de 23 mil dólares y un departamento ubicado en la ciudad de La Plata que se encontraba hipotecado. Uno de los primeros interrogantes que intenta despejar la fiscalía es cuándo se levantó esa hipoteca y de qué manera se valuó posteriormente el inmueble, ya que se trata de uno de los principales activos incluidos en la sucesión.

El origen de los fondos y criptomonedas

Pero además existe otro aspecto que resulta central para la investigación: los 200 mil dólares que Manuel Adorni aseguró haber encontrado junto a su hermano en la vivienda de su padre tras su fallecimiento. El propio funcionario hizo referencia a ese episodio durante una entrevista televisiva.

“Mi primer dinero, por así decirlo, lo hago cuando fallece mi papá en el 2002, que el dinero que me encontré, el que nos encontramos con mi hermano en el departamento”, expresó al recordar el origen de sus inversiones.

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Según explicó entonces, esos 200 mil dólares fueron posteriormente invertidos en criptomonedas y otros activos financieros. Gracias a esas operaciones, afirmó haber alcanzado una tenencia de 513.000 dólares, cifra que quedó reflejada en declaraciones patrimoniales anteriores.

Ahora, la fiscalía busca corroborar esos dichos y reconstruir el recorrido del dinero. Para ello, se analizará si existen documentos que acrediten la existencia de ese efectivo, la forma en que fue incorporado al patrimonio y las inversiones realizadas posteriormente.

Contradicciones en el expediente civil

La duda judicial surge porque la información contenida en el expediente sucesorio parece contrastar con el relato del funcionario. La documentación indica que Jorge Adorni había contraído una deuda importante años antes de su muerte.

El 1° de noviembre de 1996, según consta en el expediente, obtuvo un préstamo de 22.500 dólares otorgado por Liliana Nora Brittannico y Esther Vecchiola de Brittannico. Las acreedoras sostuvieron posteriormente que el deudor sólo abonó las primeras nueve cuotas de intereses, mientras que quedaron impagas las cuotas décima y undécima, además de la totalidad del capital prestado.

Tras el fallecimiento de Jorge Adorni en 2002, las prestamistas iniciaron una demanda judicial reclamando el pago de la deuda y solicitaron la ejecución de la garantía hipotecaria que pesaba sobre el departamento de La Plata.

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La Justicia civil reconoció la existencia de la deuda y dispuso el embargo del inmueble. Sin embargo, el expediente muestra que el 22 de agosto de 2006 se registró el último impulso procesal realizado por las acreedoras o sus representantes, quienes posteriormente dejaron de reclamar.

Todos estos antecedentes son ahora objeto de análisis por parte del fiscal Pollicita, que intenta determinar si el patrimonio heredado declarado por Manuel Adorni es compatible con la situación económica que atravesaba su padre al momento de su muerte.

Otra de las preguntas que se formula la investigación tiene que ver con la situación patrimonial de Francisco Adorni, el hermano del jefe de Gabinete.

Dado que ambos habrían recibido la misma herencia, la Justicia buscará establecer si las cifras declaradas por cada uno guardan relación entre sí. Fuentes judiciales señalaron que uno de los interrogantes es si Francisco Adorni también declaró haber encontrado 200 mil dólares en el departamento familiar o si existen diferencias entre las versiones aportadas por ambos.

Reconstrucción del destino de las divisas

El análisis también se extiende al destino que tuvieron las divisas declaradas por el jefe de Gabinete a lo largo de los últimos años. Cuando justificó su patrimonio de 944 millones de pesos, Manuel Adorni informó que había llegado a poseer 513.000 dólares producto de la venta de activos y de inversiones iniciadas con aquellos 200 mil dólares hallados tras la muerte de su padre.

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Esa cifra fue disminuyendo con el tiempo. Al cierre del período fiscal 2024, declaró una tenencia de 388.961,52 dólares. En la última declaración jurada, correspondiente al patrimonio acumulado hasta el 31 de diciembre de 2025, informó que conservaba 209.961 dólares.

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