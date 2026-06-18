El fiscal Marijuan pidió la indagatoria para Francisco Adorni, el hermano del jefe de Gabinete

Este jueves se conoció que el fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria para Francisco Adorni, el hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas mediante fuentes judiciales en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que afecta al funcionario.

El hermano del funcionario fue citado por la causa en la que es investigado Adorni dado que la Justicia se encuentra investigando si el legislador libertario bonaerense podría haber omitido información en su declaración jurada de bienes de la misma forma que lo hizo el jefe de Gabinete.

En este caso, el fiscal recordó que Adorni es "un profesional con capacitación universitaria en el control del sector público, con veinte años de antigüedad como perito contador del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, dedicado a tareas de registración y declaraciones juradas".

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"De modo alguno podría haber desconocido o errado en la confección de sus Declaraciones Juradas Patrimoniales al asumir y desempeñar los cargos jerárquicos, como auditor interno incluso, para los que fue designado en el ámbito del Ministerio de Defensa de la Nación", argumentó Marijuan.

Sobre el hermano del funcionario, el investigador sostuvo que "los elementos mencionados nos muestran que nos hallamos frente a un experto en la materia", el cual "de modo alguno podía desconocer la relevancia e implicancias de la inclusión de datos correctos en las Declaraciones Juradas Patrimoniales y menos aún olvidarse o equivocarse en la modificación o incorporación de bienes en su patrimonio, o sobre el cálculo de valor o montos de sus pasivos".

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