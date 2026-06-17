Paulón sobre el acto del Día de la Bandera: “Que Milei no venga con Adorni, Belgrano le daría una patada en el traste al jefe de Gabinete”

"El acto del 20 de junio es el acto más importante de la ciudad de Rosario y debiera ser un acto ciudadano", afirmó Esteban Paulón al referirse a la celebración por el Día de la Bandera, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190). En ese marco, el diputado nacional cuestionó la posible presencia de Manuel Adorni junto a Javier Milei y lanzó: "Si el presidente decide ir al acto de la bandera con el mentiroso serial de Adorni, es un insulto a la ciudad de Rosario. Belgrano le pegaría una patada en el traste a Adorni, no tengas ninguna duda".

Esteban Paulón es un político y activista que actualmente se desempeña como diputado nacional por la provincia de Santa Fe. Es miembro del Partido Socialista e integra el bloque Provincias Unidas en la Cámara de Diputados para el período 2023-2027. Ha sido presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans y subsecretario de Política de Diversidad Sexual en Santa Fe.

Néstor Sclauzero: El Banco Central está dispuesto a comprar 400 millones de billetes en el exterior. Una licitación que abre el Banco Central de billetes de 20.000 pesos.¿Esos billetes no se podrían hacer acá? ¿Qué pasa con la Casa de la Moneda, que quedó en la nada, quedó desarticulada? Un hecho de corrupción que dejó de lado el sistema por encima de lo que había ocurrido ahí. ¿Qué es lo que se sabe, teniendo en cuenta que has presentado como diputado un pedido de informe al respecto?

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Déjame decirte que el proceso de desguace de la Casa de la Moneda que ha iniciado este gobierno es un proceso muy brutal. Y lo hemos visto en los últimos tiempos. Recordás vos, con la crisis de las patentes en los autos que se realizan en la Casa de la Moneda, que tiene todo el equipamiento para poder hacerlo, y hubo falta de provisión, no por un problema de la Casa de la Moneda ni por falta de capacidad técnica, sino por una cuestión logística y de decisión política.

También vimos cómo todo lo que tiene que ver con los pasaportes, donde miles de pasaportes fueron mal confeccionados y no eran legítimos. Incluso los pasaportes de los aeropuertos internacionales, y ciudadanos y ciudadanas argentinas, que habían tramitado sus pasaportes en consulados e incluso aquí en el país, tuvieron dificultades para poder realizar nuevamente el pasaporte.

Esto tuvo un costo muy importante para el gobierno, cerca de 100.000 millones de pesos de pérdidas, porque en lugar de seguir haciendo los pasaportes en la Casa de la Moneda, que tiene la capacidad técnica de hacerlo, los mandaron a hacer con una empresa, en una licitación en la cual se excluyó a la Casa de la Moneda ex profeso, también en el marco de este proceso de vaciamiento, y se mandaron a imprimir a España a una empresa que no tenía ningún tipo de experiencia, que era una imprenta de revistas, y que generó ese enorme inconveniente.

Nosotros hemos presentado un proyecto para declarar patrimonio histórico el edificio de la Casa de la Moneda. Había una idea de avanzar con un proyecto inmobiliario en esa zona de Retiro, rematando la Casa de la Moneda. Entonces, cuando uno ata los cabos, ve que dentro de las instituciones que el gobierno tiene en la mira, en el marco de la desregulación que lleva adelante el ministro Federico Sturzenegger, la Casa de la Moneda ocupa un lugar central.

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Y uno se pregunta: ¿por qué? Porque nosotros hoy tenemos capacidad técnica no solo para imprimir estos 8 billones de pesos del gobierno que dice que no emite, sino que podemos exportar servicios que traerían dólares. Patentes podemos exportar a los países del Mercosur porque hoy tenemos la capacidad técnica y tenemos las máquinas ociosas para hacerlo. Pasaportes podemos exportar también. Billetes podemos fabricar. Tenemos todas las medidas de seguridad.

Son máquinas de última generación que se incorporaron hacia el final del gobierno de Alberto Fernández. Y lo que hoy tenemos es una Casa de la Moneda con personal, con equipamiento, con capacidad técnica, pero totalmente inmovilizada por una decisión política que finalmente termina llevando estas licitaciones y estos recursos a proveedores extranjeros.

El caso puntual de las patentes de los autos: ¿hoy en dónde se están haciendo?

Finalmente las está haciendo la Casa de la Moneda. Después de muchas idas y vueltas las termina haciendo la Casa de la Moneda. En su momento incluso el gobierno había intentado argumentar que había un problema técnico con la Casa de la Moneda. Y nosotros demostramos, y lo presentamos también en la Cámara, que estaban las chapas patentes realizadas. Lo que no había era un tema logístico. La parte de Dirección Nacional del Registro Automotor, que eso depende del Ministerio del Interior, tenía un problema.

¿Te acordás que hace bastante que está dando vueltas esta discusión de si se cierran o no los registros de la propiedad automotor? Si se digitaliza o no. Finalmente eso nunca se termina de cerrar. Eso no cambió nada. La digitalización viene en carreta. Y ahí tenés una situación en la cual el gobierno, en los cambios administrativos que realiza, pierde el control, la gobernanza de la logística de la distribución de las patentes.

Entonces teníamos las patentes en el depósito. Ya no en Casa de la Moneda; lo llevaron a un depósito que era del Ministerio del Interior, en otra zona de la Ciudad de Buenos Aires, y estaban las patentes en el depósito, pero no estaban distribuidas. Esa distribución se fue regularizando, pero se sigue haciendo en Casa de la Moneda. Los pasaportes no.

Los pasaportes siguen estando en esta empresa, que es una licitación que hizo el Ministerio de Economía. Esa licitación se hizo por el Ministerio de Economía porque de ellos depende la Casa de la Moneda. Extrañamente, la Casa de la Moneda quedó excluida de la posibilidad de la licitación y se le otorgó a una imprenta de revistas que imprime en España, o sea, terceriza incluso la impresión, y que no cumplía con los estándares de calidad que requieren los escáneres.

Hoy cualquier persona que nos esté viendo y que haya viajado recientemente sabe que ya casi no hay control humano en los ingresos cuando llegás al exterior. Hoy está casi todo automatizado, no solo en Argentina, donde la salida ahora ya es prácticamente toda automatizada, sino también para ingresar a algunos países en el exterior.

Esta imprenta los terceriza en España. Los pasaportes se realizan en un papel especial, o sea, hay una serie de condiciones. En ese contexto la empresa tenía una partida fallada de papel y una partida fallada de tinta.Entonces los controles que tienen que ver con la seguridad. Se habían impreso con mala calidad de papel, con mala calidad de tinta.

Cuando uno escanea el pasaporte en las máquinas, en realidad el escáner toma otro color, es un tema de seguridad. Esa corroboración de seguridad no se podía hacer y por eso fallaban los pasaportes. Hubo gente varada, hubo gente repatriada, hubo muchos problemas y después tuvieron que reimprimirse miles de pasaportes que tuvieron un costo para el Estado de 100 mil millones de pesos.

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¿Tenés una proporción de cuánto puede salir un producto traído del exterior y uno que se haga aquí en la Casa de la Moneda? ¿Qué diferencia de precio puede haber, a favor o en contra de una u otra opción?

Siempre la opción más económica es la Casa de la Moneda porque la parte del recurso humano es personal del Estado y, aparte, realmente se han incorporado máquinas de última generación. Hay al menos entre un 30 y un 40% de diferencia en el costo. Y, aparte, también, para ser justos con esto, muchas veces la cantidad de billetes que se tiene que imprimir requiere que una parte se tercerice porque a veces la demanda del billete de papel no llega a ser cubierta, más allá de que se han incorporado máquinas.

Obviamente hay un tema de tiempos que a veces dificulta. En todos los gobiernos se han mandado imprimir billetes afuera. Pero te digo: la Casa de la Moneda en Argentina, con los estándares de seguridad que tienen el papel moneda y los billetes hoy, es una de las pocas en el mundo que cumple. Por eso también nosotros podríamos estar exportando billetes y generando un ingreso en dólares que sería muy importante.

Porque a veces este gobierno plantea el desguace o el ajuste, en relación a los costos que el Estado... Bueno, acá hay varias áreas: INTA y Casa de la Moneda, incluso el Servicio Meteorológico Nacional también, que prestan servicios a privados, a terceros, y que en el neto son ingresos de dinero. Generan ingresos de dinero al Estado, que no solo paga los costos y no solo paga el funcionamiento, sino que aparte te permite tener un superávit y poder utilizar ese dinero para otros fines.

Así que es realmente insólito que, por una cuestión, te diría hasta ideológica y de dogmatismo ideológico, el gobierno se niegue a aprovechar los recursos buenos que tenemos en el Estado, que existen, que tienen capacidad y que, como bien vos decías, independientemente de cualquier polémica política o cualquier uso político o de corrupción que pudo haber habido en el pasado, no es la realidad de la enorme mayoría de los trabajadores y trabajadoras de esta institución.

¿Cuánto cuesta un billete de 20.000 pesos?

Esa te la debo. La cantidad que se imprime te genera un monto exorbitante. Vos hablabas de la cantidad de billetes: son millones de billetes. Para cumplir con esta emisión de 8 billones, que son 8.000 millones de pesos, son aproximadamente 40 millones de billetes de 20.000 pesos.

¿Se tiene algún estudio sobre la calidad y la vida útil que están teniendo?

No. Los estándares de calidad en general son estándares internacionales. Por eso nuestros billetes también compiten en el mundo. Por eso también nosotros le podríamos exportar a otros países del Mercosur. Algunos no, por el tipo de papel que utilizan, por las medidas de seguridad que utilizan. Por ejemplo, a Uruguay se le podría proveer, y en algún momento se le proveyó una parte de la emisión monetaria. A Brasil en algún momento se le proveyó parte de la emisión monetaria.

Son economías muy grandes que demandan muchísimo billete, más allá de que ahora hemos pasado a las tecnologías PIX en Brasil o las billeteras que existen aquí en Argentina y hay mucha transferencia, mucho dinero electrónico. Pero en algún punto el billete sigue siendo necesario.

Y obviamente te imaginás que la economía de Brasil es muy importante. Decir que varias veces la Argentina tiene una demanda enorme. Pero tanto Argentina como los billetes que nosotros compramos conservan o mantienen los estándares de calidad. En ese sentido no sería un problema.

El problema es que hoy tenés máquinas paradas en la Casa de la Moneda simplemente para explicar por qué después hay una idea de que hay que vender un edificio, hay que hacer un emprendimiento inmobiliario, hay que echar a la gente, hay que dejarlas sin contrato. O sea, es insólito que el propio Estado deje sin contrato a sus empresas estatales.

Entonces vos podés abrir la licitación a voluntad del privado porque no llegás a cumplirla o porque querés que haya competencia de costos. Pero cuando vos decís "esta no participa", como se hace con Casa de la Moneda, claramente estás hablando de una intención de que la Casa de la Moneda no sea parte de la discusión.

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¿Tenés el dato de cuántos trabajadores hay allí en la Casa de la Moneda y cuál es el presupuesto que tiene de mantenimiento, tanto del edificio, de esas máquinas y obviamente la masa salarial?

La masa salarial completa no, porque hay distintas categorías y antigüedades. Son más de mil trabajadores y trabajadoras. Uno dice Casa de la Moneda y piensa imprimiendo billetes todo el día. Te hablé de pasaportes, te hablé de patentes, te hablé de billetes y te hablé de otra documentación que requiere mecanismos de seguridad para el privado que la Casa de la Moneda sigue elaborando.

La Casa de la Moneda es una empresa estatal que participa en licitaciones también para el sector privado. Está controlada por el Ministerio de Economía. Es totalmente autosustentable y realmente tiene una dotación de personal acorde al trabajo que realiza. La realidad concreta es que en la dotación de la Casa de la Moneda no sobra nadie y hoy tendríamos que estar pudiendo realizar parte de lo que se hace en el extranjero aquí en Argentina y, como te decía, generando ingresos para la economía del país.

Se habla de billetes de 20.000. ¿Sabés si está previsto un billete de mayor nominación, de 50.000 o de 100.000 pesos?

En principio no. En esta licitación es una decisión que tiene que tomar el Ministerio de Economía, el presidente de la Nación. Sabemos que a veces ha habido, en todos los gobiernos, una negativa a emitir billetes de mayor denominación porque de alguna manera eso cristaliza la inflación que a veces uno no quiere reconocer y existe.

Y por eso durante mucho tiempo estuvimos con los billetes de mayor denominación, los de 2.000 pesos. Pensá que hoy una persona pasa por el supermercado y una compra es de 30.000 o 40.000 pesos. Por supuesto hay billeteras, hay cuentas, incluso las billeteras y las cuentas de los bancos te dan descuentos y ofertas, y mucha gente decide bancarizar la compra.

Pero estamos hablando de un manejo de billetes de una cantidad enorme. Yo entiendo que debería haber billetes de mayor denominación que 20.000, pero es una decisión política. Eso excede a nosotros en el Congreso, excede lo técnico de qué imprime y qué no imprime la Casa de la Moneda.

Por ahora la decisión política es reforzar la presencia de los billetes de 20.000, pero no aparece, entiendo yo, por la provisión que se hace a los cajeros, que eso economiza también todo el circuito del dinero en cajeros automáticos. Pero no tenemos información de que el gobierno haya decidido emitir billetes de mayor denominación.

El sábado es el Día de la Bandera, sos de Rosario. El presidente tiene previsto ir, parece que iría Adorni también. ¿Qué sabés de toda la movida que pueda haber el fin de semana por el Día de la Bandera en el Monumento?

Primero, decirte que el acto del 20 de junio, el Día de la Bandera, es el acto más importante en la ciudad de Rosario. Es un acto que debiera ser un acto ciudadano, que lamentablemente durante mucho tiempo, en distintos gobiernos, fue utilizado como un acto político. La verdad es que si el presidente Javier Milei decide ir al acto de la bandera con el mentiroso serial de Adorni, es un insulto a la ciudad de Rosario, es un insulto a la bandera.

Belgrano le pegaría una patada en el traste a Adorni, no tengas ninguna duda. Una persona que hace apología de la evasión impositiva, que se vanagloria de haber ahorrado por fuera del sistema, que es el principal administrador de los recursos del Estado y que ha presentado una declaración jurada con 30 rectificaciones. Espero que el presidente responda. Espero que el presidente reflexione. No le suma nada a Adorni estar en el acto de la bandera.

Espero que el presidente reflexione y nos evite el mal trago de tener que estar allí, en el acto de la bandera, con un jefe de Gabinete tan cuestionado. Y que recuperemos esa fiesta, que es una fiesta aparte muy significativa, porque este año vamos a estar celebrando la inauguración de las obras de remodelación del Monumento, que tuvo que terminar el gobierno nacional también por los incumplimientos.

¿Imaginás que puede haber algún acto de repudio?

Seguramente va a haber. Siempre hay. Seguramente sectores de la población que apoyan o que rechazan a los distintos gobiernos. Ha pasado con Macri, pasó con Cristina en su momento, pasó con Alberto. Bueno, el año pasado Milei no estuvo, estuvo la vicepresidenta.

LT