El fiscal Marijuan impulsa una investigación por posible discriminación contra la abogada María Verónica Michelli

El fiscal federal Guillermo Marijuan impulsó una investigación para determinar si el Poder Ejecutivo incurrió en un acto de discriminación al solicitar el retiro del pliego de la abogada María Verónica Michelli, quien había sido propuesta para desempeñarse como jueza en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata.

En las últimas horas, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, junto al jefe de Estado, formalizaron ante el Senado el pedido para dejar sin efecto la postulación. El expediente de Michelli ya contaba con nueve avales dentro de la Comisión de Acuerdos —sobre un total de 17 integrantes— y estaba en condiciones de avanzar hacia el dictamen, aunque el oficialismo decidió frenar su tratamiento.

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En su presentación, Marijuan pidió acceder al expediente completo del pliego tramitado en el Senado, con el objetivo de reconstruir el recorrido institucional de la candidatura y determinar en qué instancia se produjo el cambio de criterio del Poder Ejecutivo, un elemento central para evaluar eventuales responsabilidades.

Guillermo Marijuan

La postulación de Michelli había atravesado etapas clave del proceso de designación: logró las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos y estaba en condiciones de convertirse en dictamen, paso previo indispensable para su tratamiento en el recinto.

Pese a ese escenario favorable, el oficialismo resolvió frenar su tratamiento y avanzar con el retiro del pliego, una decisión que generó sorpresa en ámbitos judiciales y políticos por tratarse de una candidatura que ya había superado filtros técnicos y contaba con avales suficientes para ser votada.

La causa judicial se originó a partir de una denuncia presentada por los abogados Juan Magioncalda y Juan Martín Fazio, de la agrupación Reset Republicano, quienes sostuvieron que la exclusión de Michelli no respondió a cuestionamientos sobre su idoneidad profesional sino a su vínculo familiar con un periodista que investigó al Gobierno.

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Según la denuncia, ese criterio podría encuadrarse en un acto de discriminación, además de configurar posibles delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

El planteo también pone el foco en la motivación política del retiro del pliego, ya que su parentesco con Alconada Mon —reconocido por investigaciones sobre el poder— habría sido el factor determinante, lo que, de comprobarse, implicaría un uso indebido de facultades constitucionales.

En paralelo al frente judicial, el caso desató un conflicto interno dentro del oficialismo en el Senado, luego de que Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, expresara públicamente su desacuerdo con la decisión del Ejecutivo.

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A través de un mensaje en redes sociales, Bullrich sostuvo que si bien reconoce la facultad constitucional del Presidente para proponer y retirar pliegos, considera que también es su responsabilidad expresar sus principios, y anunció que no acompañará la medida, invocando una objeción de conciencia.

Esa postura introduce un antecedente inusual en la dinámica parlamentaria reciente, ya que supone que una jefa de bloque oficialista se desmarque abiertamente de una directiva del propio Gobierno que integra, lo que evidencia tensiones en la conducción política.

El conflicto se agrava porque, según trascendió, la decisión de retirar el pliego habría sido impulsada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, una figura clave dentro del esquema de poder del Ejecutivo, lo que eleva el peso político de la controversia.

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En el plano legislativo, la situación permanece estancada: aunque el pliego cuenta con las firmas necesarias para dictamen, el presidente de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, no avanzó con su presentación formal, lo que impide que el tema llegue al recinto.

Ese bloqueo mantiene la candidatura en un estado de indefinición y suma incertidumbre sobre los próximos pasos, tanto en el Senado como en el ámbito judicial, donde la investigación recién comienza.

CS/fl