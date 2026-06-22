SpaceX inicia su primera oferta de bonos en dólares con grado de inversión

SpaceX está vendiendo bonos con grado de inversión por primera vez, en lo que se espera sea el inicio de una masiva campaña de endeudamiento para financiar las ambiciones de inteligencia artificial de la compañía tras su histórica oferta pública inicial de US$75.000 millones.

Banqueros de SpaceX preparan venta de bonos de al menos US$20.000

La empresa inició su primera oferta de bonos senior no garantizados, sujeta a las condiciones del mercado y otros factores, según indicó en una presentación regulatoria. Los títulos serán “obligaciones no garantizadas de SpaceX y tendrán la misma prioridad de pago que toda la deuda, pasivos y otras obligaciones no subordinadas existentes y futuras de la compañía”, añadió.

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Por qué los inversores pagan valuaciones récord por SpaceX pese a sus negocios aún no rentables

El conglomerado de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk busca recaudar al menos US$20.000 millones mediante la oferta, informó Bloomberg la semana pasada. Los recursos se utilizarán para refinanciar un préstamo puente temporal de aproximadamente el mismo monto, una facilidad que constituye la mayor parte de los US$29.100 millones de deuda de largo plazo de SpaceX.

GZ