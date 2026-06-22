Irán cita “importantes avances” tras largas conversaciones con EE.UU.

Irán dijo que hubo “avances importantes” en las conversaciones que se prolongaron durante toda la noche con Estados Unidos, mientras las partes enfrentadas intentan alcanzar un acuerdo de paz en un plazo de dos meses.

Los países iniciaron conversaciones técnicas durante el fin de semana en el centro turístico suizo de Bürgenstock, tras su acuerdo interino de la semana pasada, que condujo a una extensión del alto al fuego y a la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

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Sin embargo, siguen existiendo numerosos obstáculos, incluida la guerra de Israel en Líbano contra Hezbolá, el grupo militante respaldado por Irán. En un momento del domingo, Irán dijo que suspendería las conversaciones —aunque finalmente no lo hizo— después de que el presidente Donald Trump amenazara con acciones militares contra la República Islámica por su financiamiento de grupos aliados en Medio Oriente.

La mañana del lunes, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo que los mediadores, Catar y Pakistán, habían logrado aliviar parte de las tensiones relacionadas con Líbano. Añadió que Irán estaba comenzando a percibir beneficios financieros derivados del memorando de entendimiento firmado la semana pasada, incluidas exenciones a las sanciones estadounidenses sobre sus exportaciones petroleras y la liberación de activos congelados en países como Catar.

“La incansable mediación de Pakistán y Catar ha producido avances importantes para poner fin a la guerra en Líbano”, escribió Araghchi en X. “Las exportaciones de petróleo y petroquímicos están exentas, el bloqueo fue levantado, algunos activos congelados fueron liberados y se puso en marcha un importante plan de reconstrucción y desarrollo para Irán”.

Pakistán y Catar, en una declaración conjunta, hablaron de “avances alentadores”. Indicaron que Irán y Estados Unidos acordaron establecer un “comité de alto nivel” para supervisar las conversaciones, además de grupos de trabajo sobre asuntos nucleares y sanciones contra Teherán. También habrá una “célula de desconflicto” para ayudar a garantizar el cese de las operaciones militares en Líbano.

Irán y Estados Unidos establecieron además una línea de comunicación para “evitar incidentes y malentendidos” relacionados con el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, donde los volúmenes de navegación han aumentado en los últimos días, aunque todavía están muy por debajo de los niveles previos a la guerra.

Irán está aumentando las exportaciones de petróleo gracias a que Estados Unidos levantó un bloqueo naval que estaba asfixiando la economía de la República Islámica.

Vance en Suiza: "Hablemos de paz..."; Trump en Washington: "Iraníes, la siguen en Líbano y los bombardeo..."

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, llegó a Suiza el domingo y lidera la delegación de Washington, aunque dijo que probablemente permanecerá allí solo unos días. Jared Kushner, yerno de Trump, y Steve Witkoff, enviado especial, también estuvieron presentes y desempeñaron un papel relevante.

La delegación iraní está encabezada por Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento. Abandonó Suiza el lunes tras lo que los medios iraníes describieron como “intensas conversaciones”.

Las negociaciones continuarán durante toda esta semana, mientras delegados de menor rango discuten asuntos técnicos.

“La ausencia de confianza es realmente un factor enormemente complicador”, dijo Hasan Alhasan, investigador principal de política para Medio Oriente en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, con sede en Baréin, a Bloomberg Television. “Complica los detalles, especialmente en torno a la secuencia de los compromisos. Cada parte quiere asegurarse de que la otra cumpla con sus obligaciones antes de hacer concesiones”.

El petróleo amplió sus caídas al inicio de la jornada del lunes, con el Brent retrocediendo 0,7% hasta cerca de US$80 por barril. La semana pasada cayó casi 8%, aunque todavía acumula un alza superior a 30% en el año. Los operadores afirman que pasarán meses, o incluso más tiempo, antes de que los flujos de petróleo y gas natural licuado a través del estrecho de Ormuz vuelvan a la normalidad.

Decenas de personas resultaron heridas en una explosión ocurrida el domingo en la principal planta de gas de Catar, lo que pone de relieve los riesgos que enfrentan las instalaciones energéticas de Medio Oriente mientras incrementan la producción tras el pacto interino entre Estados Unidos e Irán. Según QatarEnergy, se produjo una explosión seguida de un incendio en la instalación de suministro de gas Barzan. El gobierno informó que 54 personas resultaron heridas y otras 18 permanecían desaparecidas.

Trump también advirtió a Irán que Estados Unidos podría comenzar a cobrar peajes por el tránsito a través de Ormuz si no se alcanza un acuerdo. En declaraciones a Fox News el domingo, dijo que había advertido a los dirigentes iraníes que, si vuelven a cerrar el estrecho, “ni siquiera lograrán regresar” a Irán.

Trump defendió el acuerdo con Irán y lanzó una dura advertencia

Desde que Estados Unidos e Irán iniciaron un frágil alto al fuego a principios de abril, el mandatario estadounidense ha alternado entre afirmar que un acuerdo permanente es inminente y amenazar con nuevos ataques aéreos contra Irán.

Trump ha enfrentado una fuerte presión para poner fin a una guerra que inició junto con Israel a finales de febrero. El aumento resultante de los precios de la energía aceleró la inflación global y afectó la popularidad del Partido Republicano de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Israel y sectores más duros respecto de Irán en Estados Unidos han criticado el memorando de entendimiento, argumentando que otorga un alivio financiero excesivo a un país que consideran un enemigo estratégico, sin restringir a cambio su programa de misiles balísticos ni su apoyo a grupos militantes de Medio Oriente como Hezbolá.

Trump y Vance han afirmado que el acuerdo impedirá que Irán obtenga un arma nuclear y contribuirá además a reducir los precios de los combustibles y otros bienes para los estadounidenses.

“Lo que representa esta jornada es realmente el inicio de una negociación técnica que no resolverá todas las diferencias”, dijo Vance a periodistas el domingo. La reunión “nos permitirá sentarnos juntos como equipos por primera vez en la historia para determinar qué es lo más importante para cada parte, resolver esos asuntos y construir un mejor mañana”.

Los críticos de la guerra y del memorando sostienen que es poco probable que Estados Unidos logre algo mejor que el acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y las potencias mundiales. Ese pacto, que tardó 20 meses en concretarse, fue duramente criticado por Trump, quien retiró a Estados Unidos del mismo en 2018 durante su primer mandato.

Según un funcionario familiarizado con las conversaciones, que pidió no ser identificado debido a la sensibilidad del tema, una solución al conflicto en Líbano será decisiva para el éxito de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Araghchi expresó públicamente una opinión similar al señalar que Líbano constituye “la primera prueba real”.

El funcionario agregó que únicamente una retirada israelí de Líbano podrá garantizar plenamente que el acuerdo interino siga avanzando.

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Israel no participa en las conversaciones de Suiza y ha rechazado la idea de retirar sus fuerzas del sur de Líbano mientras Hezbolá —designado como organización terrorista por Estados Unidos— siga representando una amenaza para sus comunidades del norte mediante misiles y drones.

La guerra en Líbano, que se reactivó cuando Hezbolá atacó a Israel en apoyo de Irán a comienzos de marzo, ha causado miles de muertos y desplazado a más de un millón de personas.

Israel quiere que el ejército libanés asuma el control de las zonas que actualmente ocupa y evite el regreso de Hezbolá.

“Nos retiraremos únicamente cuando sepamos que es el ejército libanés el que está entrando”, dijo Danny Danon, embajador de Israel ante Naciones Unidas, a la radio del ejército israelí. “Para nosotros, lo importante es la realidad sobre el terreno”.

GZ